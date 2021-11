Edelstetten

vor 42 Min.

Max Schwarz: Abschied einer großen Edelstetter Persönlichkeit

Max Schwarz war über 40 Jahre in der Kirche aktiv.

Plus Max Schwarz war mehr als 40 Jahre in der Kirche aktiv und setzte auch schon in den Sechzigerjahren einen Trend. Jetzt ist er verstorben, ein Nachruf.

Von Dieter Jehle

Er war eine große Persönlichkeit in Edelstetten, musste aber pandemiebedingt in kleinem Kreise verabschiedet werden: Max Schwarz. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes, Kaufmann, Posthalter, Kirchenpfleger, Chorleiter und Dirigent wurde 91 Jahre alt. Zeitlebens hatte er in seiner Heimat gewirkt und auf verschiedenen Ebenen Akzente gesetzt.

