Publikation: Wie Kaiser Maximilian I. Schwaben geprägt hat

Plus Welchen Akzent der Verein "Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten" zum 500. Todestag des großen Monarchen Maximilian I. setzte.

Eine Forschungslücke zu schließen, das hatten sich Prof. Klaus Wolf und seine wissenschaftlichen Kollegen für den Literarischen Salon 2019 auf Schloss Edelstetten vorgenommen. Erforscht werden sollte vor allem die Bedeutung von Kaiser Maximilian I. (1459 – 1519) für Schwaben. Zweieinhalb Jahre nach der Tagung präsentierten Dr. Wolfgang Wallenta und Dr. Markus Würmseher die Publikation der Forschungsergebnisse als „Schwabenspiegel“, Jahrbuch für Literatur Sprache und Spiel 2019.