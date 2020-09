13:30 Uhr

Edelstetter Straße ist ab Freitag frei: Weitere Sperrung nach Oberrohr geplant

Plus Die Edelstetter Straße in Thannhausen ist ab Freitag frei. Es stehen jedoch weitere Baustellen an. Warum die "B300 Neu" jetzt saniert werden muss.

Von Angelika Stalla

Das Staatliche Bauamt Krumbach informiert, dass die Bauarbeiten auf der Staatsstraße St2023 westlich von Thannhausen bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden und die Strecke am Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben wird. Dabei handelt es sich in Thannhausen um die Edelstetter Straße und die Brücke über die kleine Mindel. Wie Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt mitteilte, werden derzeit unter anderem noch Markierungsarbeiten ausgeführt. Er bedankte sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für die Geduld während der kompletten Bauzeit.

Um die Baumaßnahme vollständig abschließen zu können, muss der Einmündungsbereich der Kreisstraße GZ25 Richtung Oberrohr noch angeglichen werden. Dazu wird ab 6. Oktober die Kreisstraße GZ25 von und nach Oberrohr zwei Wochen für den Verkehr gesperrt, teilte das Bauamt mit. Entsprechende Umleitungsstrecken über Thannhausen und Langenhaslach werden jedoch ausgeschildert.

Sperrung bei Thannhausen: Die B300 ist bis Ende des Jahres gesperrt

Ab 12. Oktober beginnt das Staatliche Bauamt dann mit der Sanierung der ehemaligen kommunalen Ortsumfahrung von Thannhausen – jetzt die Bundesstraße " B300 Neu". Im ersten Bauabschnitt wird die Fahrbahn zwischen dem Kreisverkehr "B300 Neu"/St2023 und der Kreuzung "B300 Neu"/B300 (St. Maria) erneuert. Im zweiten Bauabschnitt wird der Kreisverkehr "B300 Neu"/St2023 saniert. Für die Arbeiten muss die Bundesstraße B300 in diesem Abschnitt bis Ende des Jahres gesperrt werden. Hierfür werden ebenfalls Umleitungsstrecken eingerichtet, ausgeschildert und bekannt gegeben, teilte das Bauamt weiter mit.

Zeitlich sind die Maßnahmen so eng getaktet, damit die "B300 Neu" ab Frühjahr 2021 als Umleitungsstrecke für die Erneuerung der Mindelbrücke und die Umgestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen zur Verfügung steht. „Wir müssen die "B300 Neu" dieses Jahr sanieren, wir brauchen sie im kommenden Jahr als Umleitung“, erläuterte Vosdellen. Für die entstehenden Beeinträchtigungen bittet er jetzt schon um Verständnis, gleichzeitig aber auch um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen und Umleitungsbeschilderungen.

