vor 21 Min.

Edelstetter Waldbesitzer rüsten ihre Wälder für den Klimawandel

Forstamt klärt über Ziele und Maßnahmen des Waldumbaus auf. Neben einer klaren Botschaft gibt es auch Hilfe für Waldbesitzer

Wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Wälder aus? Dieser Frage widmete sich eine Infoveranstaltung im Gasthof Bischof in Edelstetten.

Im Zuge der „Waldumbauoffensive Mittelschwaben“ des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach richtete sich die Infoveranstaltung an die Edelstetter Waldbesitzer. Die klare Botschaft: Die Alleinherrschaft der Fichte neigt sich auch in Schwaben dem Ende zu.

Der Fokus bei der Waldbewirtschaftung müsse verstärkt auf der Begründung und dem Erhalt von Mischwäldern liegen, heißt es in einer Mitteilung des Forstamts. Was genau erwartet die Waldbesitzer und wie können sie ihre Wälder fit für die kommende Klimawandel machen?

Einen guten Überblick hierüber bekamen die über 70 Teilnehmer in knapp zwei Stunden durch die Ausführungen von Forstamtsleiter Axel Heiß, Stefanie Süß, Försterin für Waldumbaufragen und Tobias Vorwieger, Revierleiter Forstrevier Krumbach, geboten, heißt es in dem Bericht weiter.

„Um die auch gesellschaftlich wichtige Aufgabe Waldumbau noch konsequenter umzusetzen, bieten wir von der Bayerischen Forstverwaltung den Waldbesitzern ein verstärktes Beratungsangebot zur Schaffung zukunftsfähiger Wälder in Zusammenarbeit mit den forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen an“, führte Heiß aus. „Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Von daher sind alle Waldbesitzer gut beraten, die hierfür notwendigen Entscheidungen nicht zu lange vor sich her zu schieben“, warnte er.

Das Einmaleins des Waldumbaus zeigt, wie zentral die richtige Baumartenwahl ist. Boden-, Wasser-, Licht- und Klimaansprüche – das seien die Kriterien, nach denen sich entscheidet, ob ein Baum für den Standort geeignet ist oder nicht. Bei rund 60 Baumarten in Deutschland fällt die Wahl oft schwer. Hinzu kommen noch die neuen fremdländischen Baumarten, die eine Erhöhung der Klimavariabilität unserer Wälder versprechen.

Doch welche können dieser Hoffnung auch gerecht werden? Ohne Hilfe vonseiten der Jagd geht es nicht. Franz Klimmer, örtlich zuständiger Jagdpächter, war ebenfalls mit vor Ort und sichert dem Vorhaben seine volle Unterstützung zu.

Durch angepasste Wildbestände können sich die noch wenig vorhandenen Mischbaumarten weitgehend natürlich verjüngen.

Das bedeutet weniger Zäune und Schutzhüllen für die jungen Bäume, was dann wiederum in mehr Platz und abwechslungsreichen Lebensraum für das Wild, weniger „Plastik“ im Wald und in geringeren Kosten für den Waldbesitzer resultiere. Als weiteren Kernpunkt wird in der Mitteilung die Pflege der Bestände genannt. „Nichts tun ist die falsche Wahl“, stellte Süß in ihrem Vortrag klar. „Wertvolle, aber konkurrenzschwache Mischbaumarten verschwinden einfach, wenn man ihnen nicht hilft.“

Da die richtige Strategie im Waldumbau von vielen verschiedenen Faktoren abhänge, bieten die Förster Süß und Vorwieger allen interessierten Waldbesitzern Einzelberatungen vor Ort an. Zudem finden in den nächsten Wochen und Monaten gezielt weitere Schulungen und Exkursionen für die Teilnehmer statt.

Einen Anfang macht das „Weißtannen-Starter-Set“ inklusive einer Beratung durch die beiden Förster, das alle interessierten Teilnehmer erhalten werden, um mehr Mischung in die Edelstetter Wälder zu bringen. (pm)

