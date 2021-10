Betrugsanruf mit Stromanbietermasche in Edenhausen

Eine Betrügerin ruft mit gefälschter Telefonnummer in Edenhausen an und gibt sich als "Stromanbieter Süd" aus. Die Angerufene verständigt die Polizei.

Einen betrügerischen Anruf meldete eine Frau aus Edenhausen der Polizei. Bereits am späten Donnerstagnachmittag rief demnach eine Frau auf dem Festnetz einer Bewohnerin der Ursberger Straße in Edenhausen an. Die Anruferin gab an von einem "Stromanbieter Süd" zu sein und dass die Angerufene sich zehn Euro im Monat sparen könnte. Dabei wurde im Display eine Rufnummer aus Krumbach angezeigt.

Frau aus Edenhausen legt bei betrügerischem Telefonanruf auf

Nachdem die Anruferin den Zählerstand wissen wollte, habe die 57-jährige Angerufene einfach aufgelegt, berichtet die Polizei. Ein Rückruf bei der angezeigten Nummer ergab eine Firma in Krumbach, die jedoch offensichtlich nichts mit dem Anruf zu tun hat, so die Polizei. (AZ)