Die Ortsverbindungsstraße Edenhausen-Attenhausen wird breiter und sicherer

Plus Die Straße zwischen den Krumbacher Stadtteilen Edenhausen und Attenhausen ist für die Sanierungsarbeiten gesperrt. Wann mit einer Wiedereröffnung zu rechnen ist.

Nur ein kurviger und schmaler Feldweg zwischen den Krumbacher Stadtteilen Edenhausen und Attenhausen diente noch vor rund 60 Jahren vornehmlich der Landwirtschaft zur Bewirtschaftung ihrer Felder im Haseltal, aber auch zur Verbindung der damals noch selbstständigen Gemeinden. Eine wesentliche Verbesserung brachten dann der Ausbau und die Asphaltierung mit gerader Linienführung auch für den aufkommenden motorisierten Verkehr.