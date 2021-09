Edenhausen

06:30 Uhr

Ein besonderes Kreuzreliquiar des Kirchenpatrons liegt nun in Edenhausen

Plus Beim Willkommensgruß in der Kirche in Edenhausen übernimmt der neue Seelsorger von Maria Hilf das Kreuzreliquiar des Kirchenpatrons Thomas von Canterbury.

Von Werner Glogger

Der im 12. Jahrhundert lebende Thomas Becket war zunächst Berater und Lordkanzler von König Heinrich II. von England und später als neuer Erzbischof von Canterbury Primas von England. Nach heftigen Meinungsverschiedenheiten über Staat und Kirche eskalierte die ursprünglich gute Zusammenarbeit, sodass der König den Erzbischof ermorden ließ. Bald nach seinem gewaltsamen Tod im Jahr 1170 und der folgenden Heiligsprechung setzte eine ungewöhnliche Verehrung des Märtyrers ein, die die nachfolgenden Jahrhunderte überdauerte. Sein Grab ist bis heute einer der bedeutendsten und größten Wallfahrtsorte der ganzen Insel. In Deutschland tragen nur wenige Kirchen den Namen Thomas von Canterbury als Kirchenpatron, eine davon ist die Pfarrkirche in Edenhausen.

