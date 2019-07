Egger, Berger, Weishaupt und Co.: Wer fährt zu Olympia 2020?

Plus In einem Jahr beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Auch im Landkreis Günzburg gibt es mögliche Teilnehmer. Ein Überblick über die Kandidaten und ihre Chancen.

In genau einem Jahr beginnen die Olympischen Spielen in Tokio. Werden auch Sportler aus dem Landkreis Günzburg um Gold, Silber und Bronze kämpfen? Wir haben uns die Chancen unserer Olympiakandidaten genauer angesehen.

Georg Egger hat Olympia 2020 fest im Blick

Der 24-jährige Mountainbiker aus Obergessertshausen ist spätestens seit seinem zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft 2018 in die Riege der deutschen Topfahrer aufgestiegen. In dieser Saison fährt Egger regelmäßig im Cross-Country-Weltcup und überzeugte zuletzt mit einem Platz unter den besten 20. Auch startet er regelmäßig bei Welt- und Europameisterschaften im Nationaltrikot. Logisch, dass die Olympischen Spiele in Tokio sein erklärtes Ziel sind. Die Leistung dafür bringt der 24-Jährige. Dass Zweifel bleiben, liegt an den Qualifikationsrichtlinien des Weltverbands UCI. Die sehen vor, dass der Großteil der 38 Startplätze in Tokio über ein Nationenranking vergeben wird. Die beiden besten Nationen bekommen drei Startplätze, für die Länder auf Rang drei bis sieben sind es zwei. Jeweils einen Startplatz bekommen die nationalen Verbände auf Platz acht bis 21.

Sollten Egger und die anderen deutschen Fahrer weiter gute Leistungen bringen, ist für die aktuell neuntplatzierten Deutschen möglicherweise ein zweiter Startplatz drin. Zu Topnationen wie der Schweiz, Italien oder Frankreich ist der Abstand aber zu groß. So liefert sich Egger, aktuell 34. der Weltrangliste, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Altmeister Manuel Fumic und seinem Kollegen aus dem Lexware Team, Max Brandl, um den – Stand jetzt – einzigen deutschen Startplatz. Wer ihn am Ende bekommt, hängt wohl auch an der aktuellen Form. Festgelegt wird das erst im Juni 2020.

Gelingt Turnerin Janine Berger das ganz große Comeback?

Berger hat bereits Olympia-Erfahrung, war 2012 in London Vierte im Sprung. Eine erneute Teilnahme wäre die Krönung des Comebacks der von schweren Verletzungen geplagten Bubesheimerin. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Bei der Weltmeisterschaft im Oktober in Stuttgart wird sich zunächst zeigen, ob die deutsche Mannschaft sich für Olympia qualifizieren kann. Berger würde aber ohnehin als Einzelstarterin teilnehmen, da sie keinen Mehrkampf turnt. Für Einzelstarter stehen nur maximal zwei Plätze pro Nation zur Verfügung.

Nach eigener Auskunft ist Tokio für Berger momentan kein Thema. „Ich konzentriere mich aktuell auf die deutsche Meisterschaft nächste Woche in Berlin. Erst danach sehe ich, wo ich stehe im Vergleich zu den anderen.“ Bis die Teilnehmer für Olympia festgelegt werden, dauert es ohnehin noch fast ein Jahr, auch 2012 habe ihre Teilnahme erst kurz vor den Spielen festgestanden, so Berger. Hinzu kommt, dass die Bestimmungen des Internationalen Turnerbunds FIG für reichlich Verwirrung bei Sportlern und Funktionären gesorgt und keiner so recht durchblickt, wie die Quali läuft. Fest steht nur eines: Ist Berger fit und das Knie macht mit, so ist sie am Barren und im Sprung durchaus international konkurrenzfähig.

Für Paul Walschburger kommt Tokio wohl noch zu früh

1900 Leichathleten aus aller Welt werden in Tokio dabei sein. Wird da auch Platz sein für den Krumbacher Dreispringer? Walschburger hat zuletzt durch den deutschen Meistertitel in der U23 aufhorchen lassen. Zur Weltspitze der Herren ist es aber noch ein weiter Weg – zumal die Qualifikationsrichtlinien vom Weltverband IAAF für Olympia deutlich verschärft wurden. Wer in Tokio dabei sein will, kann sich weiterhin über festgelegte Normen qualifizieren. Die wurden aber im Vergleich zu 2016 deutlich verschärft. Neu ist die Qualifikationsmöglichkeit über eine Weltrangliste. Dafür müsste der Dreispringer von der LG Stadtwerke München aber an entsprechend vielen Wettkämpfen und Meetings in aller Welt teilnehmen. Und auch die vorgegebene Norm von 17,14 Metern ist für Walschburger, dessen persönliche Bestleistung bei 15,96 Metern liegt, aktuell wohl unerreichbar. Andere deutsche Springer wie Max Heß aus Chemnitz sind da schon weiter. Der Krumbacher selbst sagt: „Für mich ist Olympia kein Thema.“ Anders könnte es in fünf Jahren bei den Spielen in Paris aussehen.

Philipp Weishaupt hat drei potenzielle Olympia-Pferde

2012 verwehrte eine plötzliche Erkrankung seines Pferdes Monte Bellini dem Springreiter aus Jettingen die Teilnahme an den Olympischen Spielen in London. Sieben Jahre und jede Menge internationale Erfolge später hat Philipp Weishaupt gleich drei Super-Pferde, die an guten Tagen allesamt Olympia-Potenzial besitzen: den zwölfjährigen Holsteiner Hengst LB Convall, die zwölfjährige Selle Francais-Stute Asathir und die zehnjährige Oldenburger Stute Che Fantastica. Zwar sind LB Convall und Asathir derzeit verletzt, doch im Herbst sollten sie wieder voll einsetzbar sein und die Qualifikationen für die Olympischen Spiele werden erst 2020 erfolgen. Entsprechend selbstbewusst sagt Weishaupt: „Tokio ist mein absolutes Ziel und da bin ich auch nicht unrealistisch aufgestellt.“

Im Augenblick freilich muss der 34-Jährige kürzertreten. Bei einem Reitunfall in Aachen erlitt er vor wenigen Tagen eine Prellung und eine Fissur des Steißbeins. „Es tut sauweh, schmerztechnisch ist Reiten derzeit nicht auszuhalten“, berichtet der Jettinger. Als „ziemlich unrealistisch“ bewertet er deshalb seine Aussichten für die Europameisterschaft, die vom 19. bis 25. August in Rotterdam (Niederlande) stattfinden.

SV Waldkirch stellt auf jeden Fall Olympia-Teilnehmer

Zwei Schützen des Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch haben ihren nationalen Quotenplatz für die Spiele in Tokio bereits fix. Die Griechin Anna Korakaki und die Polin Klaudia Bres werden nach Rio 2016 erneut an Olympischen Spielen teilnehmen. Gute Aussichten besitzt auch der Serbe Dimitrije Grgic, der vier Jahre zuvor ebenfalls schon im Olympia-Team seines Landes stand. Nur eine Minimalchance eröffnet sich dagegen für den deutschen Nationalkader-Schützen Matthias Holderried aus dem Waldkircher Team – zumal Deutschland nach derzeitigem Stand noch gar keinen Quotenplatz für die olympischen Luftpistole-Wettkämpfe erworben hat.