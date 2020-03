Ehemalige Krumbacher Metzgerei Rendle wird abgerissen

Plus Ein Neubau mit 18 Wohneinheiten soll errichtet werden. Was auf dem Areal „Spitalhöfe“ noch weiter geplant ist.

Jetzt soll sich was tun im Bereich des Krumbacher Spitalwegs/Mindelheimer Straße. Das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Rendle einschließlich Nebengebäuden soll abgerissen werden. Geplant ist hier ein neues Gebäude mit rund 18 Wohneinheiten und Tiefgarage.

Mittel- bis langfristig sei der Bau von drei weiteren Gebäuden auf dem Rendle- und Wiedemann-Areal (Spitalhöfe) vorgesehen. Dies war in der jüngsten Sitzung des Krumbacher Bauausschusses zu erfahren.

Bereits im Jahr 2016 befasste sich der Krumbacher Stadtrat mit dem Abriss und der Bebauung dieses Areals. Jedoch kam es bisher nicht dazu. Der frühere Investor hat das Gelände inzwischen an einen neuen Investor verkauft. Mit dem neuen Investor wird die Bauleitplanung nun fortgesetzt. Geplant ist vorerst der Abriss der ehemaligen Metzgerei Rendle und die Errichtung eines Gebäudes mit 18 Wohneinheiten. Vorstellen könne sich der Investor auch, eventuell ein Café einzurichten. Da es sich in diesem Bereich um ein Wohn- und Mischgebiet handelt, so Stadtbaumeister Björn Nübel, sei dies zulässig.

Zufahrt über den Spitalweg

Das geplante Gebäude zur Mindelheimer Straße hin (ehemalige Metzger) füge sich nach wie vor ein. Der Spitalweg soll von derzeit drei Meter auf 4,5 bis fünf Meter erweitert werden. Die Zufahrt soll über den Spitalweg geführt werden, sagte Stadtbaumeister Nübel. Im inneren Bereich des Bebauungsplans habe sich die Lage der Gebäude etwas verändert, da der Investor zwischen den Gebäuden einen Innenhofcharakter herausbilden wolle, so Nübel.

Dass hier gebaut werde, sei zu begrüßen, meinte Klemens Ganz (UFWG). Jedoch legte er Wert darauf, dass die Zufahrt vom Marktplatz her nicht durch den Seniorenwohnbereich führt, sondern über den Spitalweg.

Lothar Birzle (JW-OL) regte an, die Gebäude so zu positionieren, dass im Notfall Feuerwehr oder Sanka durchfahren können. Ursula Bader (CSU) legte Wert darauf, dass der Spitalweg nur für Anlieger frei bleiben solle.

Hermann Mayer (SPD) erkundigte sich, ob es eine Frist für die weitere Bebauung gebe. Lothar Birzle schlug vor, solche Vorhaben generell mit einer Frist zu belegen.

Einstimmigkeit im Bauausschuss

Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Bauausschusses dafür aus, dem Stadtrat die Billigung des Bebauungsplans „Spitalhöfe“ zu empfehlen und die Durchführung des beschleunigten Verfahrens zu beschließen. Der Entwurf des Bebauungsplans soll öffentlich ausgelegt werden. Zeitgleich sollen die Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt werden.