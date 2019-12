vor 56 Min.

Ehemaliges Rathaus Thannhausen sanieren oder neu bauen?

Thannhauser Gremium vertagt Entscheidung. Neue Kostenberechnung für dritte Kindertagesstätte

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Was geschieht mit dem ehemaligen Rathaus? Zwischenzeitlich war man sich im Stadtrat einig gewesen, das Gebäude abzureißen und durch den Neubau eines Bürgerhauses zu ersetzen. Inzwischen hat sich die CSU-Fraktion in dieser Frage neu positioniert und möchte das Gebäude erhalten. Eine Bausubstanzuntersuchung liegt vor. Sollte das Gebäude saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden, hätte das Konsequenzen für städtebauliche Neugestaltung der Christoph-von-Schmid Straße, deren Planung vorliegt und die im Jahr 2021 realisiert werden soll. Um Potenziale einer künftigen Nutzung festzustellen, ist eine „Konzeptstudie“ erforderlich, die folgende Belange klärt: Erfüllung des Raumprogramms, Standsicherheit, energetische Ertüchtigungen, Brandschutz, Barrierefreiheit, Kostenschätzung.

Alois Held beantragte, Beratung und Beschluss hierzu zu vertagen, da die Konzeptstudie nicht rechtzeitig zur Stadtratssitzung fertiggestellt werden konnte. Bürgermeister Georg Schwarz erklärte, die Zeit dränge, man könne die Angelegenheit allenfalls um einen Monat verschieben. Man müsse sie in der Januarsitzung voranbringen, um den Zeitplan für die Straßensanierung einzuhalten und rechtzeitig die Fördermittel aus der Städtebauförderung beantragen zu können.

Gerd Olbrich wertete die Aktion der CSU-Fraktion als „krampfhaften Versuch“, etwas zu retten, was nicht zu retten sei. Es werde nichts dabei herauskommen, war er sich sicher. Der Stadtrat entschied sich für die Vertagung.

Kostensituation beim dritten Thannhauser Kindergarten hat sich entspannt

Etwas entspannt hat sich die Situation hinsichtlich der Kosten für den dritten Kindergarten der Stadt. Von 3,1 Millionen Euro auf 3,6 Millionen Euro war der Kostenansatz zur vorletzten Stadtratssitzung nach oben korrigiert worden, nachdem rund 40 Prozent der Aufträge vergeben worden waren. Josef Merk hatte damals die Befürchtung geäußert, wenn das so weitergehe, würden am Ende fünf Millionen Euro aufgebracht werden müssen. Es gebe durchaus gute Nachrichten, sagte Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh. Die neueste Berechnung gehe von einer Steigerung von 3,1 Millionen Euro auf 3,44 Millionen Euro aus. Das seien Mehrkosten in Höhe von elf Prozent. Die Zahlen hätten sich zudem stabilisiert, da inzwischen weitere Aufträge vergeben worden seien. Josef Merk hakte nach, indem er darauf verwies, dass ursprünglich nur von Kosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro die Rede gewesen sei. Die Differenz von 2,9 auf 3,1 Millionen Euro sei auf einen Berechnungsfehler zurückzuführen, informierte der Stadtbaumeister. Der Planer habe eine Untergruppe im Kostensegment Heizung und Sanitär übersehen. Bürgermeister Georg Schwarz beurteilte die Kostensituation als durchaus akzeptabel: „Es hätte schlimmer kommen können.“ Josef Merk blieb bei seiner Skepsis. „Hoffentlich geht das nicht so weiter.“

Themen folgen