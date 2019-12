10.12.2019

Ehrungen für treue Mitarbeiter der Firma Lingl

In einer eigenen Feierstunde ehrten der Geschäftsführer Hugo Schneider und Personalleiter Harald Gruber langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Lingl.

Feierstunde Bei der Krumbacher Firma sind viele Beschäftigte schon lange Jahre dabei

Krumbach In einer eigenen Feierstunde ehrten der Geschäftsführer Hugo Schneider und Personalleiter Harald Gruber langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Lingl. Es ist bei Lingl Tradition, am Ende eines Jahres den Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen zwölf Monaten ihre 10-, 25- oder 40-jährige Betriebszugehörigkeit begehen konnten, ein besonderes Dankeschön auszusprechen.

Beide betonten deren hervorragende Leistung und langjährige Treue zum Unternehmen. „An der überdurchschnittlich hohen Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird deutlich, wie stark die Bindung und Identifikation der Beschäftigten mit Lingl ist. Der bereits begonnene Generationswechsel in der Belegschaft stellt dabei eine Herausforderung der Zukunft dar. Darüber hinaus werden Faktoren wie Flexibilität, Initiative, Teamgeist und Motivation unserer Mitarbeiter über den wirtschaftlichen Erfolg von Lingl entscheiden“, stellte Geschäftsführer Hugo Schneider heraus. Anschließend erhielten die Jubilare eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie eine Medaille überreicht.

Für 40 Jahre Unternehmenszugehörigkeit wurden geehrt: Werner Hirsch, Gerhard Huber, Helmut Klein, Siegfried Konrad, Gerhard Müller, Helmut Robl, Horst Seifert, Georg Seitz, Jürgen Schinzel und Walter Wieser.

Für ein Vierteljahrhundert Unternehmenszugehörigkeit wurden die beiden Mitarbeiter Marcus Weber und Ottmar Ziegler geehrt. Seit zehn Jahren sind Nikolas Bidell, Max Brönner, Harald Gruber, Thomas Imminger, Carolin Lentz, Stefan Schier bei Lingl. (zg)

Themen folgen