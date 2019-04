Ei, Ei, Ei, von 1000 Eiern im Haus der Dolls in Ziemetshausen

Plus Helga Doll bemalt und verziert seit 30 Jahren Ostereier. Ihr Haus in Ziemetshausen wurde so zu einem kleinen Museum.

Helga Doll, früher einmal Pilz-Liebhaberin und viele Jahre als Heimarbeiterin für Neugablonzer Glasschmuck in ihrem Haus auf der Point – hoch über der Zusamgemeinde gelegen – tätig, hat vor bald 30 Jahren ein Hobby gefunden, das sie nie mehr losgelassen hat. Nachdem ihr Ehemann Anton, beruflich Maler und Lackierer, in seiner knappen Freizeit sporadisch ausgeblasene Eier mit allerlei Schäfchenmotiven bemalt hatte, hat sie hie und da Eier mit gehäkelten Arbeiten ummantelt oder mit Perlen beklebt.

Dann hat sie begonnen, vorwiegend Hühner- und Gänseeier mit fein gebohrten Motiven zu versehen und diese dann teilweise mit unterschiedlichsten Motiven bemalt. Der Mann in der Arbeit, aber die Kinder noch im Haus, hat sie nahezu jede freie Stunde mit dem Bemalen von Eiern verbracht. Zumeist wurden die zwischenzeitlich unzähligen Objekte mit Wasserfarben auf den Eierschalen aufgebracht.

In Thannhausen lernte sie ihren Mann kennen

An Wochenenden besuchten beide gemeinsam Oster- und Hobbykünstlermärkte in näherer und weiterer Umgebung und brachten Inspirationen und neue Ideen der kunstvollen Eierbearbeitung mit nach Hause. Das Geschick dazu lag Helga Doll förmlich im Blut. Als Kind mit Eltern und den beiden Schwestern 1946 aus dem Sudetenland nach Thannhausen vertrieben, lernte Helga Kindl in jungen Jahren in Thannhausen den Maler Anton Doll kennen. Mit 21 (er) und nicht mal 19 Jahren (sie) heirateten beide und lebten fortan in seinem Heimatort Ziemetshausen.

Durch die Geburt von vier Kindern (zwei Töchter, zwei Söhne) mussten sie mehrmals die zu klein gewordenen Wohnungen wechseln, ehe sie auf der Point ihr eigenes Häuschen bauen konnten. Alles, was mit Einrichtungsgegenständen wie Vorhängen und ähnlichem zu tun hatte, hat Helga Doll selber geschaffen und genäht. Auch aus ihrer Heimarbeit kannte sie akribisches und gründliches Arbeiten. Dies kam ihr beim Eiermalen zugute, dazu brachte sie Geduld und eine ruhige Hand mit.

So lernte Helga das Bohren von Eiern und brachte die Kunst, mit den Bohrlöchern zierliche Muster in die Eierschalen zu bringen, bis zur Perfektion. Selbst kleine Henkelkörbchen aus Eierschalen, als Miniblumenschalen gedacht, bereiteten ihr keine Probleme. Mit feinsten Pinselstrichen zeichnete sie vielerlei Motive auf Hühner-, Gänse- oder auch Straußeneier.

Der Osterschmuck ist sehr geschätzt

Die Kunstwerke gingen, was man nicht selbst zuhause ausstellte, als Osterschmuck an die Kinder oder wurden als Mitbringsel bei Besuchen dort hoch geschätzt. Eines aber hat Helga Doll nie gemacht, sie hat ihre Kunstwerke nie zum Verkauf angeboten und hat damit auch keine Ausstellungen besucht. Statt der dafür aufzuwendenden Zeit hat sie zuhause wieder neues Kunstwerk mit Eiern kreiert. Einzige Ausnahme war der Ostermarkt in ihrer Heimatgemeinde Ziemetshausen im vergangenen und in diesem Jahr, wo man einen kleinen Ausschnitt ihres Schaffens bewundern konnte. Eigentlich schade, dass sie mit ihren Kunstwerken so hinter dem Berg hält, hieß es dort.

Allerdings hat die Künstlerin Helga Doll Bekannten, die beispielsweise die berühmten Hummelfiguren sammeln und dann die eine oder andere davon auf einem Ei gezeichnet haben wollten, gerne geholfen. Sie kam dem nach und zeichnete die Figuren mit Akribie und einer Exaktheit, dass man zu glauben scheint, es handle sich um Originalabbildungen. In der Folge wurden die Arbeiten von Helga Doll kreativer. Es folgten Motivserien wie Märchenfiguren (Peterchens Mondfahrt, Sterntaler, Rotkäppchen und Schneewittchen), mythisch anmutende Blumenkinder oder auch der Vogel des Jahres. Von 1990 weg hat die ruhige Hobbykünstlerin so mehr als ein Vierteljahrhundert lang den jeweiligen Vogel des Jahres auf die Schale von Gänseeiern gebracht. Wenn man so will, nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine ornithologische Rarität.

Zu den Werken der Eiermalerin zählen aber auch afrikanische Motive, Kirchen wie die von Ziemetshausen und Maria Vesperbild („die war leichter zu Malen als die von Ziemetshausen“), Osterhasen oder auch biblische Motive, teils mit Wachsschnur als Verzierung und mit Borten künstlerisch eingefasst. Aber auch Puteneier mit diffizil ausgeschnittenen Blumenkindern, zweidimensional beklebt, zählen zum Fundus der Künstlerin. Was dem Betrachter der umfangreichen Eiersammlung mit ins Auge sticht, sind gekratzte Eier, die, auf schwarzem Grund mit unglaublich feinen Konturen und wenig Farben versehen, nahezu identische Abbildungen von Katzen oder Küken aufweisen. Die aber hat nicht Helga Doll geschaffen, die stammen von Ehemann Anton.

Einige Sammelstücke sind gekauft

Die umfangreiche Eiersammlung weist außer unzähligen Kreationen aus eigener Produktion auch dazugekaufte Stücke auf. Besonders auffällig dabei ein querliegendes Straußenei unter einer Glashaube und auf einem gedrechselten Holzsockel liegend, das eine in Oberammergau geschnitzte Miniatur mit der Kreuzigung Christi beinhaltet. Oder Eier, mit Weisheitssprüchen auf Schriftbändern, die man per kleiner Kurbel an den Eierenden im Ei verschwinden lassen und dann wieder herausholen kann.

Beeindruckend auch das mit einer vollumfänglichen Litanei auf Papier für die Jungfrau Maria beklebte Ei, das an den Enden kunstvoll verziert ist. Eindrucksvoll auch Eier mit farbenprächtigen russischen Ikonenmotiven bemalt, andere mit ganz feinen zarten japanischen Motiven versehen oder als Gesamtüberblick auch ein Korb mit allen Varianten von Eiern, vom kleinen Vogelei über Hühner- und Gänseei bis hin zu Storchen-, Nandu- und Straußenei ausgelegt.

Auch Fatschenkinder und Rosenkränze

Es ist unglaublich, was Helga Doll im Laufe dreier Jahrzehnte aus Eiern geschaffen hat. Das allein, und um die dazugekauften ergänzt, würde einem kleinen Museum zur Ehre gereichen. Dazu hat Helga Doll aber auch etliche Fatschenkinder geschaffen und eine große Anzahl an Rosenkränzen gesammelt. Man ist überwältigt, wenn man auf all diese Kunstwerke trifft, die man bei einem Rundgang durch das Haus von Helga und Anton streift. Bemalte und künstlerisch gestaltete Eier sind so nicht nur Zierrat für die Osterzeit, man kann sich an ihrem Anblick das ganze Jahr daran erfreuen.

Aufgrund einer schwereren Erkrankung vergangenes Jahr und einem Armbruch ist es der in Ehren ergrauten Künstlerin auf der Point kaum mehr möglich, sich ihrem so über alles geliebten Hobbys hinzugeben. Außerdem, so bekennt sie offen, „ich wüsste im Moment gar keine Motive mehr, die ich noch malen könnte.“ Sie hat sich damit abgefunden, kann sie sich doch dessen erfreuen, was sie bislang geschaffen hat. Und dies ist mehr als sehenswert.

