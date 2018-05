vor 54 Min.

Ein Abend wie gemalt in Krumbach

Am Mittwochabend gab es in der Krumbacher Innenstadt zahlreiche Attraktionen.

Die Frühlingsnacht und „Live am Marktplatz“ wurden zu einem Hochgenuss. Was am Mittwochabend alles geboten war.

Von Monika Leopold-Miller

Wenn man sich einen Abend malen könnte, dann würde er möglicherweise so aussehen wie dieser Mittwoch. Angenehme warme Temperaturen, eine Sonne, die langsam am Horizont versinkt, Musik, kulinarische Genüsse, Menschen, die tanzen. Die dritte lange Krumbacher Frühlingsnacht wurde für die Besucher zu einem regelrechten Hochgenuss.

Ein kurzer Regenschauer am frühen Abend war schnell überstanden und dann hieß es eintauchen in diese besondere Stimmung, die in mancherlei Hinsicht an den mediterranen Süden erinnerte. Der Mittwochabend – das waren gleich zwei große Veranstaltungen. Die lange Frühlingsnacht (ein Aktions- und Einkaufsabend, organisiert von der Werbegemeinschaft) war gekoppelt mit dem Start der Veranstaltungsreihe „Live am Marktplatz“. Die Josy Miller Band eröffnete die neue Saison der Konzertreihe, die nach der brandbedingten Pause im Jahr 2017 heuer wieder durchstarten will. Bis Ende August treten hier regelmäßig Bands auf.

Der Mittwoch in Krumbachs Zentrum: Er war auf seine Weise auch ein beeindruckendes Spiegelbild des gesellschaftlichen Lebens in Mittelschwaben. Zahlreiche Vereine und Gruppen aus der Kammelstadt waren aktiv. An etlichen Punkten in der Innenstadt traten Bands auf. So wurde der Mittwoch auch musikalisch zu einem Hochgenuss.

Vom Mittwochabend gibt es bei uns eine große Bildergalerie.

