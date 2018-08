00:36 Uhr

Ein Anker für Menschen in arger Bedrängnis

Wolfgang Schaller hat einen Arbeitskreis für Sozialschwache gegründet. Welchen Problemen er dort begegnet

Von Stefan Reinbold

Wolfgang Schaller kennt das Gefühl, von weit oben nach ganz unten zu fallen, sehr gut. Beruflich erfolgreich als Diplom-Betriebswirt in einer hohen Position eines amerikanischen Unternehmens tätig, erlitt er 2009 mehrere Lungenembolien. „Zu viel gearbeitet und zu viel geraucht“, sagt er. Binnen kürzester Zeit fiel er in die sogenannte soziale Hängematte. „Das ist aber keine soziale Hängematte“, sagt Schaller. Als Hartz IV-Empfänger bekam er Hausbesuche vom Jobcenter. In zwei Jahren standen ihm zufolge insgesamt acht Mal Mitarbeiter des Arbeitsamts vor seiner Tür. Er musste sich als ’arbeitsscheu’ betiteln lassen. Für viereinhalb Monate wurden ihm ohne Ankündigung die Leistungen gekürzt. „Man wird diskriminiert und kommt sich vor wie ein Schwerverbrecher“, erinnert sich Schaller. Diese Erfahrungen haben ihn nicht gebrochen. Seine Streitlust hat er nicht verloren. Um anderen Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind, wie sie Schaller erlebt hat, zu helfen, hat Schaller, der heute in Attenhausen lebt, einen Arbeitskreis für sozial schwache gegründet.

Die Geschichten, die ihm die Menschen, die zu ihm kommen, erzählen, sind durchaus dazu geeignet, das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen zu verlieren. So berichtet er über einen Fall, in dem eine in einem Krankenhaus angestellte Frau, die aufgrund mehrerer Operationen und aufgrund der Behandlung mit Medikamenten seit mehr als 72 Wochen im Krankenstand ist. Nach dieser Frist stellt die Krankenkasse die Lohnfortzahlung ein. Eigentlich müsste sich die Frau laut Schaller beim Arbeitsamt melden, damit sie weiter ihre Miete bezahlen und ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Nach wie vor sei jedoch das Arbeitsverhältnis, in dem die Frau steht, nicht gekündigt. Mit der Klinik seien bereits Wiedereingliederungsmaßnahmen vereinbart worden, sobald die Frau wieder einsatzfähig ist.

Dennoch sollte die Frau auf Geheiß des Jobcenters beim Legoland einen Job antreten. Andernfalls würden ihr die Leistungen gestrichen. Dabei könne sie aufgrund ihrer Erkrankung weder arbeiten noch wegen der Medikation mit dem Auto fahren.

Schaller ärgert sich über solch ein rigoroses und rücksichtsloses Vorgehen. „Die Ämter sollen sich an die Spielregeln halten“, schimpft er. Inzwischen habe er eine ganze Daten-CD mit ähnlich gelagerten Fällen zusammengestellt. „Das kann so menschenunwürdig nicht funktionieren“, sagt er. Nach außen hin würde mit jeder neuen Veröffentlichung der Arbeitslosenstatistiken schöne Zahlen präsentiert und die soziale Situation in diesem Land als heile Welt stilisiert. Schaller erlebt jedoch, dass sich unter denjenigen, die in dieser heilen Welt keinen Platz mehr finden, immer mehr Unmut breit macht. „Es brodelt im Untergrund“, sagt Schaller. Eine Mischung aus Angst vor dem sozialen Abstieg und Verelendung, davor, nicht ernst genommen zu werden, braut sich hier zusammen. Zur Angst vor der materiellen Deprivation gesellt sich auch die Sorge vor einem Verlust der kulturellen Identität, die durch den Zustrom der Flüchtlinge durchaus beflügelt wird.

Das wird auch im Gespräch mit Schaller deutlich. Als ein Auto vorbeifährt, aus dem laute türkische Musik dröhnt, knurrt er verärgert: „Sind wir hier in Deutschland oder in der Türkei?“ Das deutsche Volk, betont er, dürfe seine Kultur doch nicht verleugnen, ohne näher zu erläutern, was diese Kultur eigentlich ausmacht.

Während das Amt in vielen Fällen bei Deutschen streng nach dem Gesetz agiere, selbst wenn es keinen Sinn ergebe, etwa wenn Hartz IV-Beziehern die Unterstützung für eine Wohnung, die nur fünf Quadratmeter zu groß ist, entziehe, obwohl die kleinere Wohnung deutlich teurer sei, verhalte man sich gegenüber Flüchtlingen großzügig. Dennoch habe aber auch sein Arbeitskreis – eine Gruppe von etwa zehn „Idealisten“ – drei syrischen Familien geholfen, hier Fuß zu fassen. „Wir haben für unsere Größe schon viel bewegt“, sagt Schaller. Und er will noch mehr erreichen. Dafür sei er nicht zuletzt auf weitere Mitglieder und Informationen zu sozialen Themen angewiesen.

