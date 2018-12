10.12.2018

Ein Aufpasser an der B300

Bei Edenhausen messen Sensoren den Straßenzustand

Weder die Anzahl der Fahrzeuge, noch die Geschwindigkeit oder Luftverschmutzung werden an einer Messstation, die seit einiger Zeit an der B 300 auf Höhe des Waldhauses östlich des Krumbades, am Straßenrand zu sehen ist, aufgezeichnet. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Glättemeldeanlage, die auf Veranlassung des Straßenbauamtes von einer Spezialfirma installiert wurde. Im Zuständigkeitsbereich der Behörde sind schon mehrere solche Anlagen in Betrieb, um dem Einsatzleiter in der Straßenmeisterei eine Entscheidungshilfe für Maßnahmen zur Verkehrssicherheit vor allem im Winter zu geben. Die sensiblen Geräte messen die Lufttemperatur, die relative Feuchte, Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Mittels eines Sensors in der Straße kann die Straßentemperatur, Tiefentemperatur bis zu fünf Zentimeter, der Wasserfilm auf der Straße, die Salzkonzentration, der Niederschlag und Taupunkt ermittelt werden. Die Daten können bei Bedarf abgerufen werden und geben detailliert Auskunft über den aktuellen Straßenzustand.

Die Kosten für die Anlagen sind, den Angaben des Straßenbauamtes zufolge, geländeabhängig (z.B. schwierige Bodenverhältnisse) und belaufen sich demnach auf 15000 bis 20000 Euro. (wgl)