vor 35 Min.

Ein „Berg Geschichte“ von Walter Gleich

Das vergriffene umfangreiche Werk über die Krumbacher Geschichte ist neu aufgelegt worden

In einer Art Zeitreise durch die Jahrhunderte hatte Walter Gleich jede Menge relevante Ereignisse zur lokalen Krumbacher Stadtgeschichte zusammengetragen und in der Chronik „ Krumbach ( Schwaben) in Stichworten“ aufgelistet: Vom Jahr 800 (als Krumbach wohl Sitz eines fränkischen Reichshofs war) bis in die Gegenwart. Diese im Jahr 2014 veröffentlichte Chronik war nach dem Erscheinen bald vergriffen – und liegt jetzt im Nachdruck wieder als kurzweilige Lektüre vor: „Krumbach (Schwaben) in Stichworten“ ergänzt als handliches Nachschlagewerk die klassische Stadtgeschichte. Die Zusammenstellung verweist quasi auf einen „Berg Geschichte“ und liefert über ein Sachregister 3013 Daten, heimatgeschichtliche Einträge und Darstellungen; alles chronologisch gebündelt auf 230 Seiten. (zg)

mit Stichpunkten zur Historie der Kammelstadt ist im Rathaus Krumbach, Nattenhauser Straße 5 (Empfangsbereich im Foyer) erhältlich.

