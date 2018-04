vor 2 Min.

Ein Bigband-Höhepunkt im Mindelzeller Amphitheater

Die Band „Fink & Steinbach“ ist mit einem hochkarätigen Programm wieder in der Region zu Gast.

„Let me entertain you“: Die Bigband „Fink & Steinbach“ möchte am Samstag, 21. Juli, ein „100000-Volt-Konzerterlebnis im Amphitheater von Engelbert Schmid“ zünden. Es soll eine unvergessliche Party mit mitreißenden Popsongs, die jeder kennt, werden. Die Gesangssolisten Silvia Dias, Sofia Andersson, Sandro Luzzu und Dominik Dlask, möchten, getrieben von der Power von mehr als zehn Trompeten, Posaunen und Saxofone und dem Groove einer Rhythmusgruppe, ein musikalisches Feuerwerk abbrennen, heißt es in der Pressemitteilung von Fink & Steinbach.

Von der Robby-Williams-Hymne „Let me entertain you“ über „I can’t stop the feeling“ (Justin Timberlake), „Shut up and dance“ (Walk the moon), „Chöre“ (Mark Foster), „Let’s get loud“ (Jennifer Lopez) bis hin zu „Uptown Funk“ (Bruno Mars) führt das Programm durch eine Best-of-Pop-Playlist. Auch Alltime-Klassiker wie „Summer of 69“ (Bryan Adams), „Livin on a Prayer“ (Bon Jovi) und Nenas „99 Luftballons“ stehen auf dem Programm.

Bandleader Gerd Fink und Gastgeber Max Steinbach präsentieren mit ihrem Ensemble seit 2002 Klassiker der Popmusik und Hits aus den Charts. Außerhalb der Konzertsaison gestaltet die Bigband viele Gala- und Pressebälle sowie namhafte Firmenfeiern.

Die gebürtige Portugiesin Silvia Dias versteht es, mit großem Können bekannten Songs eine eigene Identität zu geben. Kraftvolle Passagen in Verbindung mit zerbrechlichen Sequenzen verschmelzen bei ihr zu einem einzigartigem Klang- und Musikerlebnis.

Die blonde Schwedin Sofia Andersson studierte Tanz und Musical in Göteborg und London. Als Musicaldarstellerin trat sie in „Cats“ und bei „We Will Rock You“ auf. Ihre vielen Talente führten sie immer wieder ins Fernsehen, sie trat in der Show von Mario Barth auf und war bei „The Voice of Germany“ zu sehen.

Der Münchner Sänger und Entertainer Sandro Luzzu besitzt die Gabe, sein Publikum mit Witz und Charme exzellent zu unterhalten. Neben seiner Musikalität und seinem schauspielerischen Können verblüfft er immer wieder mit Showauftritten als Falco, Robbie Williams oder Frank Sinatra.

Seit seinem Auftritt im Fernsehen bei „The Winner Is…“ ist Dominik Dlask einer der gefragtesten Sänger der deutschen Coverszene und steht unter anderem mit Künstlern wie Sarah Connor, Herbert Grönemeyer und Söhne Mannheims auf internationalen Bühnen.

Die Sänger und Entertainer lieben es, zum Beispiel mit kleinen Seitenhieben und Persiflagen, mit verschiedenen Stars zu kokettieren. So kann es durchaus sein, dass es im Konzert zu einer kurzen Stand-up-Comedy-Show kommt. Da laut Pressemitteilung bereits jetzt zwei Drittel der Eintrittskarten verkauft sind, ist davon auszugehen, dass das Konzert bereits in Kürze ausverkauft sein wird. Daher sei es zu empfehlen, sich sehr schnell einen der 392 Sitzplätze zu sichern. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Bis zum Beginn des Konzertes sind die Gäste eingeladen, im Weingarten Platz zu nehmen. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im Mindelsaal statt. Eintrittskarten sind bei den Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach (08282/907-0), der Lesehexe in Thannhausen (08281/4488) sowie direkt bei Engelbert Schmid (08282/890412) in Mindelzell erhältlich. Einzelheiten zum Amphitheater von Engelbert Schmid sind im Internet unter www.mindelsaal.de ersichtlich. Informationen zum Orchester Fink & Steinbach finden sich unter www.fink-steinbach.de. (zg)

