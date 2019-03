vor 35 Min.

Ein Bürgermeisterkandidat für Ziemetshausen

CSU-Ortsverband und Unabhängige Wähler präsentieren einen möglichen Nachfolger von Anton Birle. Warum sie sich für einen Nicht-Ziemetshauser entschieden haben.

Von Peter Voh

Auf der Tagesordnung der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbands Ziemetshausen im Gasthof Adler stand auch die Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten der CSU für die anstehenden Kommunalwahlen im März kommenden Jahres. Bekanntlich tritt Anton Birle für eine Kandidatur zur nächsten Wahlperiode nicht mehr an. Das Geheimnis um Name und Person des Bewerbers in seiner Nachfolge wurde jetzt in der CSU-Ortsversammlung gelüftet.

Wie Manfred Krautkrämer, Ortsvorsitzender und CSU-Fraktionschef im Marktgemeinderat, den Versammelten erläuterte, haben sich drei am Ort ansässige potenzielle Bürgermeisterkandidaten nicht dazu bewegen lassen, zur Wahl im Jahr 2020 anzutreten. Da im Landkreis Günzburg im nächsten Jahr 20 Bürgermeisterposten neu zu besetzen sind, hat Krautkrämer aus einer Bewerberliste zwei Kandidaten ausgewählt, die sich einer Findungskommission, zu der auch Rudolf Liebhaber von der Unabhängigen Wählergemeinschaft gehörte, vorstellten.

Gremium wählt Wetzel aufgrund seiner Erfahrung

Die Wahl fiel auf Ralf Maximilian Wetzel, den Leiter des Bürgerbüros beim Landratsamt Günzburg. Wetzel sei als Regierungsamtmann und aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen in den Landratsämtern Dillingen und Günzburg geradezu prädestiniert für das Amt des künftigen Oberhauptes der Marktgemeinde, hieß es in der Versammlung. Nachdem Manfred Krautkrämer den anwesenden CSU-Mitgliedern und weiteren Gästen den Kandidaten vorgestellt hatte und dazu ausdrücklich erwähnte, dass der Kandidat auch von den Unabhängigen Wählern unterstützt werde, präsentierte sich der Auserkorene der Versammlung.

Ralf M. Wetzel, Jahrgang 1978, wurde in Lauingen geboren und lebt mit Ehefrau Kathrin, einer Sozialpädagogin, und einer Tochter in Krumbach. Nach Abitur und Wehrdienst absolvierte er an der Fachhochschule in Hof die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst. Nach seinen Tätigkeiten im Landratsamt Dillingen, wo er verschiedene Fachgebiete bearbeitete, wechselte er 2007 zum Landratsamt Günzburg. Neben seinen jetzigen Aufgaben als Fachbereichsleiter für das Landkreis-Bürgerbüro und Verkehr ist Wetzel Dozent an der Bayerischen Verwaltungsschule und Autor für Verwaltungsrecht beim C. H. Beck Verlag in München. Er sieht die Bürgermeistertätigkeit im Kleinzentrum Ziemetshausen als interessante Fortsetzung seines beruflichen Werdegangs an. Mit seinem aufgeschlossenen Wesen schien der Kandidat rasch Anklang bei den anwesenden CSU-Mitgliedern gefunden zu haben. Im Oktober wird er dann bei einer Ortshauptversammlung offiziell als CSU-Bewerber für das Bürgermeisteramt nominiert werden.