Ein Genuss für die Ohren in Wiesenbach

Der Musikverein Wiesenbach begeistert beim Jahreskonzert. Auszeichnungen für Jürgen Niederwieser und Dirigent Thomas Seitz.

Von Anton Geißler

Eine probenfreudige Musikkapelle und ein Dirigent der Sonderklasse, das Ergebnis einer solchen Kombination war ein Genuss für die Ohren und abwechslungsreicher Abend für die Besucher des Jahreskonzerts der Musikkapelle Wiesenbach. Mit dem Finale des treffend ausgewählten „Symphony No 5“ eröffnete die Kapelle das Konzert. Vor 250 Jahren wurde der Komponist dieses, auch als Schicksalssinfonie und eines der populärsten Stücke der klassischen Musik, geboren, Ludwig van Beethoven. Es folgte „Ross Roy“, der Name einer monumentalen Villa in der australischen Stadt Brisbane. Sie inspirierte Jacob de Haan, ein niederländischer Komponist, diese Komposition zu schreiben.

„Mountain Wind“ – der Bergwind – ist ein kleines feines Konzertwerk von Martin Scharnagl. Die musikalisch reizvolle Komposition bietet schöne Melodien und eine berührende Atmosphäre, so wird dieses Stück beschrieben. Und diese Atmosphäre vermittelte auch die Darbietung der Musiker und Musikerinnen gefühlvoll dem Zuhörer. Zum Programm eines abwechslungsreichen Konzerts gehört auch Musik aus bekannten und erfolgreichen Filmen. „Der mit dem Wolf tanzt“ mit Musik von John Barry. Es geht um die Geschichte eines Offiziers, der sich im amerikanischen Bürgerkrieg mit Indianern anfreundet und deren Kultur kennenlernt. Oder James Bond 007. Wer kennt nicht diese Actionthriller des Agenten ihrer Majestät und ihre eindringliche musikalische Untermalung. „Skyfall“ ist so ein Film, besungen von Adele, wofür sie auch mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Nach der Pause ging es schwungvoll weiter mit „O Vitinho“, einem der schönsten portugiesischen Märschen, mit einem souverän gespielten Solo von Maximilian Heininger. Es folgte „The second Waltz“ des russischen Komponisten Dimitri Schostakowitsch, angesagt von Daniel Schlosser, der erstmals und doch routiniert durch das Programm führte. Nicht fehlen durfte im Konzert „My fair Lady“ mit der Blumenverkäuferin Eliza Dolittle, die von Professor Higgens zu vornehmen Dame geformt wurde.

Ehrungen in Wiesenbach

Im Programmpunkt Ehrungen erhielt der Jungmusiker Thilo Seitz von der Jugendkapelle Günztal eine Urkunde über den bestandenen D1 Bläserkurs. Als tragende Säule im Fundament der Musikkapelle Wiesenbach bezeichnete ASM-Bezirksvorsitzender Franz Alstetter in seiner Laudatio Jürgen Niederwieser. Seit 50 Jahren spielt er auf dem Flügelhorn, ist Registerführer und schon viele Jahre Vorstandsmitglied. Ebenfalls mit einer Ehrenurkunde gewürdigt wurde Thomas Seitz, Dirigent seit 25 Jahren. Bemerkenswert sein Werdegang. Viele haben ihn in guter Erinnerung als Dirigent und Ausbilder der Jugendkapelle Günztal. Er studierte Musik und legte die pädagogische Diplomhauptprüfung und künstlerische Diplomprüfung im Fach Trompete ab. Derzeit ist er Dozent an der Universität Augsburg und als Trompetenlehrer ein gefragter Gastprofessor bei internationalen Meisterkursen. Er gibt Trompeten-Solokonzerte im In-und Ausland und wurde jetzt zu einer Gastprofessur an das päpstliche Musikinstitut in Rom berufen. Der Musikverein Wiesenbach ist ihm besonders dankbar. Bei Bedarf hat er immer als Dirigent ausgeholfen.

