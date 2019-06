vor 45 Min.

„Ein Geschenk, diesen Weg gehen zu dürfen“

Der Neupriester The Hai Nguyen während der Heiligen Messe in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild.

The Hai Nguyen erzählt in Maria Vesperbild aus seinem Leben, feiert die Heilige Messe und spendet den Primizsegen

Von Thomas Niedermair

„Wir werden heute erfahren, dass Gott auch aus zunächst schlimmen Situationen etwas Großes machen kann.“ Geistlicher Rat Erwin Reichart, Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, zeigte sich erfreut darüber, „dass heute ein Primiziant, der aus Vietnam stammt, bei uns seine Nachprimiz feiert“. Neupriester The Hai Nguyen, der am 11. Mai durch Bischof Gregor Maria Hanke im Eichstätter Dom zum Priester geweiht worden ist, erzählte im Pilgerhaus aus seinem ereignisreichen Leben, feierte in der Wallfahrtskirche seine Nachprimiz mit einer festlichen Heiligen Messe und spendete abschließend den Primizsegen.

Als alltäglich kann der Werdegang des 1977 geborenen Vietnamesen gewiss nicht bezeichnet werden. Wie aus ihm über mehrere Umwege hinweg ein katholischer Priester werden konnte, schilderte der Primiziant ebenso spannend wie lebhaft und mit dem viel zitierten Schalk im Nacken.

Die Kindheit von The Hai Nguyen, der 1977 in Südvietnam als Sohn gläubiger Christen geboren wurde, schien nach dem Ende des Vietnamkrieges (1975) zunächst unter keinem guten Stern zu stehen. Um nicht – wie etwa eine halbe Million Menschen – von den siegreichen Kommunisten gefoltert und getötet zu werden oder in Umerziehungs- und Zwangsarbeitslagern zu landen, blieb der Familie als einziger Ausweg die Flucht als „Boatpeople“ im überladenen Fischerboot. „Wir waren einige Tage unterwegs, meine Mutter war zudem hochschwanger, als sich uns drei Piratendschunken näherten“, erläutert The Hai Nguyen. „Zum Glück kam die Cap Anamur gerade noch rechtzeitig und nahm uns auf, bevor uns die Piraten ausrauben konnten.“ Zunächst wurden die Bootsflüchtlinge auf die Philippinen gebracht, wo sich eine Auffangstation befand. Von dort ging es weiter nach Deutschland, wo für den kleinen The Hai – „mein Vorname bedeutet etwa ‘Weite des Ozeans’“ – in Niedersachsen ein neues Leben begann.

„In der Schule fühlte ich mich wohl und war beliebt – auch bei den Mädchen“, berichtet der 41-jährige, deutlich jünger wirkende Primiziant mit vielsagendem Lächeln. „In der 8. Klasse kam ich mir vor wie einer von Take That, ich hatte eine erste Freundin und das wunderbare Gefühl, geliebt zu werden und selbst zu lieben.“ Einen Einschnitt habe dann aber der Wechsel auf ein reines Jungengymnasium bedeutet, „ein neues Gefühl in der 11. und 12. Klasse, weil ich mich plötzlich als exotischer Außenseiter fühlte“.

In dieser nicht einfachen Zeit „bin ich immer öfter in den Hildesheimer Dom gegangen, wo ich die Schule draußen lassen konnte und mich eine Statue des sein Kreuz tragenden Jesus besonders fasziniert hat“. Bevor er sich jedoch entschied, katholischer Priester zu werden, verlief der Berufsweg des jungen The Hai zunächst in völlig anderen Bahnen.

Der leidenschaftliche Musiker, „getrieben von innerer Unruhe und zunehmender Sehnsucht nach Gott“, studierte mit Erfolg Industrie-Design. „Meine Abschlussarbeit war eine neue ergonomische E-Gitarre“, erzählt The Hai, der im Anschluss sieben Jahre lang als Designer in der Gitarren-Abteilung von Hohner eine lukrative Tätigkeit ausübte. „Aber ich fühlte mich nicht frei; in der Design-Welt ist nichts von Dauer. Zugleich habe ich immer mehr in der Bibel gelesen. Die Bergpredigt hat mich ganz besonders fasziniert.“

Mit 32 Jahren hatte The Hai Nguyen definitiv den Wunsch, seiner Berufung zu folgen und Priester zu werden. Er kündigte die Arbeit und begann – unter der Leitung von Regens Christoph Wölfle – sein Theologie-Studium in Eichstätt, was schließlich in die Priesterweihe am 11. Mai und in die Primiz am 12. Mai 2019 in Neumarkt mündete. Sowohl Pfarrer Wölfle als auch Primizprediger Pfarrer Andreas Wanka waren auch in Maria Vesperbild zugegen.

„Ich danke allen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, und empfinde es als großes Geschenk, als Spätberufener diesen langen Weg gehen zu dürfen“, resümierte der charismatische Primiziant, „denn ich durfte die Nähe zu Jesus Christus erfahren.“ Diese Nähe brachte der musikliebende Geistliche auch in seiner Predigt bei der anschließenden Heiligen Messe zum Ausdruck, indem er die Christenheit mit einem Chor verglich, der dann zu Einheit und Harmonie gelangen könne, „wenn Dissonanzen ausgeglichen werden und Jesus Christus, dem Dirigenten aller Christen, Ehre erwiesen wird“.

Zum Schluss spendete der Neupriester mit dem ungewöhnlichen Lebenslauf, der bereits Nachprimizen in Wien, Salzburg, Hildesheim und Dresden absolviert hat, noch den auch bei den Gläubigen in Maria Vesperbild sehr begehrten Einzelsegen.

