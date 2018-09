05:00 Uhr

Ein Hauch von Ungarn in Krumbach

Michael Maier und seine Blasmusikfreunde zünden ein musikalisches Feuerwerk im Festzelt in Krumbach.

Von Werner Glogger

Jeweils am Mittwoch während der Krumbacher Festwoche kommen die Blasmusikfreunde in den Genuss eines besonderen musikalischen Schmankerls. Das begann dieses Jahr bereits am Familiennachmittag, wo die „Schmiddemusikanten“ mit Luis Bisle im voll gefüllten Festzelt mit Polkas, Märschen, Lieder zum Mitsingen und Schunkelrunden für eine „Bombenstimmung“ sorgten.

Waren es in den vergangenen Jahren dann am Abend bekanntere Namen wie „Blech & Co.“, die Scherzachtaler Blasmusik, „ Bertold Schick und seine Allgäu 6“ und andere, setzte heuer mit „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“ ein „Newcomer“ mit Blasmusik der Spitzenklasse die Tradition fort. Aus dem ganzen süddeutschen Raum haben sich bereits im Jahr 2010 Profis zu der 15-köpfigen Formation zusammengefunden und sind zwischenzeitlich viel gebuchte Teilnehmer an großen Events im In- und Ausland.

In einem bunt gefächerten Programm aus der traditionellen Blasmusik zündeten die Musiker schon vom ersten Vortrag an ein musikalisches Feuerwerk. Tatsächlich fand die Kapelle mit der bezeichnenden Polka „Die Kapelle hat gewonnen“ schon zu Beginn neue Freunde im vielzähligen Publikum.

Mal spritzig, mal melancholisch oder im Sound von Ernst Mosch kamen die Blasmusiktitel, die aus der Feder bekannter Komponisten oder auch aus Eigenproduktionen von Timo Dellweg stammten, bestens an.

Der Leiter der Kapelle, Michael Maier entpuppte sich mit seinem energischen Temperament als Dirigent, Tenorhornist und Gesangspartner von Elke Weimert als Multitalent. Mehrmals trat er mit Baritonist Thomas oder Flügelhornist Peter als Solist auf. Auch die weiteren Solisten in „Gonna fly now“ (Trompete), „Momante“ (Trompete und Posaune), der „Ungarische Tanz“ auf der Tuba oder die „Spatzen-Polka von Karina und Silvia auf ihren Klarinetten lösten Begeisterungsstürme aus.

Professionell führte Alfons Diemer, bekannt als „Lollo“ durchs Programm. Mit Sicherheit entsprach auch diese Musikformation im Rahmen der Krumbacher Festwoche voll den Erwartungen der Blasmusikfreunde und das Dargebotene wird in guter Erinnerung bleiben.

