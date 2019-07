vor 20 Min.

Ein Hoch auf die Krumbacher FOS/BOS Absolventen

179 Schüler der Krumbacher Fachoberschule und Berufsoberschule erhalten ihre Reifezeugnisse.

Von Werner Glogger

„Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bouranie! Treffender hätte die „Band Vintage“ mit Siegfried Meinunger (Studiendirektor i. R.), Thomas Hafner (ehemaliger BOS-Schüler) und Klaus Besemer in ihren musikalischen Beiträgen die Stimmung bei der Abitur- und Fachabiturfeier des Jahrgangs 2019 der Fachoberschule und der Berufsoberschule (FOS/BOS) nicht zum Ausdruck bringen können.

Nach ihren Willkommensgrüßen an Vertreter von Politik, Wirtschaft, Schule, an die Eltern und Schülerinnen und Schüler in der voll besetzten Mehrzweckhalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums durch die Leiterin der Schule, Dr. Elvira Seibold, galt den Absolventen ein Kompliment für ihre Leistungen und Zuspruch zu Mut in der Zukunft. „Es ist geschafft, ein Freitag – ein besonderer Tag, an dem es nicht mehr heißt, wir schaffen das“. 130 Fachabiturienten und 49 Abiturienten (davon 40 mit Allgemeiner Hochschulreife) erhielten aus ihrer Hand die Reifezeugnisse. 15 Schüler erreichten die begehrte „Eins vor dem Komma“ und erhielten eine besondere Auszeichnung.

Lob und Ehrungen für Schüler 1 / 7 Zurück Vorwärts Ehrung und Preise gab es bei der Abiturfeier der FOS/BOS für die Notenbesten mit einer Eins vor dem Komma.

Fachabiturprüfung BOS Jahrgang (JG) 12, Ausbildungsrichtung (AbR) Wirtschaft und Verwaltung: Patricia Blaschke, Marco Miller (bester der Schule), Luisa Reisch, Theresa Ulrich.

Abiturprüfung BOS (JG 13) AbR Technik: Fabian Drexel; AbR Wirtschaft und Verwaltung: Anja Sonn.

Fachabiturprüfung FOS JG 12, AbR Technik: Klara Brack; AbR Wirtschaft und Verwaltung: Sonja Trommer; AbR Sozialwesen: Sara Grüner (Künstlerin), Lea Glaser, Sandra Martin.

Abiturprüfung FOS JG 13, AbR Technik: Alex Koleber, Sarah Schmid; AbR Wirtschaft und Verwaltung: Lee-Ann Tenschert; AbR Sozialwesen: Jasmin Rödig.

Eine Anerkennung für weitere Einser-Durchschnitte erhielten in der AbR Wirtschaft und Verwaltung: Andreas Betz; Tobias Guggenmos, Carina Kugelmann; AbR Sozialwesen: Larissa Finkele, Svenja Maaß.

Lob für großes Engagement in der SMV erhielten: Mirjam Angstmann, Maximilian Höck, Leopold Jäckle, Maximilian Nepp, Lars Rech, Anja Sonn, Theresa Ulrich. (wgl)

Eingangs ihrer Ansprache forderte Seibold die Schüler zu Dankbarkeit auf, vor allem an die Adresse der Eltern gerichtet, die in all den Schuljahren „das Unmögliche möglich machten, Dienstleister, Herbergseltern mit Rundumverpflegung und Seelentröster“ waren. Doch der Erfolg sei auch dem Lehrerkollegium zu verdanken, die den ersten Jahrgang mit dem neuen Lehrplan PLUS gemeistert und die Schüler auf das große Finale vorbereitet haben. Hervorzuheben sei die Teilnahme am internationalen Wettbewerb „Jugend creative“, die Teilnahme am „Cambridge English Advanced Certificate (CAE)“, der Wettbewerb „Battle of the Books“ oder „Projekttag Schule ohne Rassismus“ oder Abschlussfahrten mit vielen neuen Eindrücken.

Abiturmotto „Fridays for Future“

Mit dem diesjährigen Abiturmotto „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) würden sich auch die Absolventen mit den weltweiten Bemühungen für mehr Klimaschutz identifizieren, lobte die Schulleiterin. In einem Zeitalter, dem große Umbrüche bevorstehen, in der Digitalisierung, in der künstlichen Intelligenz, Mobilität und Energieerzeugung gelte es, für die Herausforderungen vorbereitet zu sein. Die ersten Schritte für die Zukunft, für die berufliche Bildung seien mit dem Abschluss eingeleitet. Danach gelte es, Verantwortung zu übernehmen, „gebt nie auf, auch wenn die Umstände so widrig sind, es wendet sich zum Guten“ so der abschließende Rat.

Die mit Preisen ausgezeichneten Schulbesten haben sich bei der Abiturfeier zusammen mit Schulleiterin Dr. Elvira Seibold (rechts) und stellvertretendem Schulleiter Gregor Friedrich (links) für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung gestellt. Bild: Werner Glogger

Für die präzise Organisation zu einem geordneten Schulablauf und Veranstaltungen lobte Seibold die Mitarbeiterinnen im Sekretariat Birgit Bästlein, Martina Behrends und Barbara Grams. Namens des Landkreises gratulierte stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab und erinnerte an die Strapazen und Anstrengungen, doch „Lehrer, Eltern und Freunde haben euch auf dem Weg nach oben begleitet“ und „jetzt liegt die ganze Welt euch zu Füßen, nutzt eure Möglichkeiten, kommt aber wieder in unseren Landkreis zurück“ so der Wunsch der Landrätin. Nach all den Mühen sei der heutige Tag ein Tag der Freude und des Stolzes, gleichermaßen für Schüler wie Eltern, erwähnte stellvertretende Elternbeirats-Vorsitzende Petra Schmid für die beruflich verhinderte Vorsitzende Andrea Grabe. „Beschreitet euren Weg mit Selbstvertrauen, der langfristig glücklich macht“ so ihr Ratschlag. Sie erwähnte zudem das gute Lernklima an der Schule und den guten Geist, der immer zu „einem tollen und freundlichem Miteinander mit Schülern und Schulleitung“ geführt habe.

"Verbunden mit Schweiß, Tränen und Herzblut die Prüfungen gemeistert"

An eine schöne und lehrreiche Schulzeit erinnerten die Schülersprecher der Schülermitverwaltung (SMV) Mirjiam Angstmann (FOS) und Leopold Jäckle (BOS), die auch durch das Programm führten. „Verbunden mit Schweiß, Tränen und Herzblut haben wir die Prüfungen gemeistert, daneben viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt“ war ihr Tenor. Doch nach den abgelegten Prüfungen würden wir Abiturienten vor der nächsten großen Prüfung stehen, wie geht es jetzt weiter, waren sich beide einig. Wer über ein ganzes Jahr hinweg, in allen Unterrichtsfächern konstant herausragende Ergebnisse erbringt, soll auch eigens hervorgehoben werden, so die Meinung von stellvertretendem Direktor Gregor Friedrich, worauf er die vom Elternbeirat gesponserten Preise an die Notenbesten aushändigte. Des Weiteren stellte er das herausragende Engagement der Mitglieder aus der SMV heraus.

Der festlichen Abschlussfeier, in der mehrfach die Vorfreude über die im Bau befindliche neue Schule, die modernst ausgestattet, noch bessere Ausbildungsmöglichkeiten biete, anklangen, folgte am Abend als großes Event der Abiturball im Stadtsaal.

Themen Folgen