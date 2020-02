vor 57 Min.

Ein Jahr nach tödlichem Unfall: Das ist am Bahnübergang Hirschfelden passiert

So stellt sich die Sicht aus dem Cockpit eines Autos auf den Bahnübergang in Hirschfelden dar. Kommt ein Zug von links aus Richtung Krumbach, so ist die Sicht durch Bäume auf einem Privatgrundstück eingeschränkt. Bei dichtem Nebel, wie vor einem Jahr, ist die Stelle sehr gefährlich. Für einen 68-jährigen Autofahrer endete das Passieren der Stelle mit einem Unfall und für ihn tödlich. Vor dem Bahnübergang hat die Stadt Krumbach nun sogenannte „Berliner Kissen“ anbringen lassen, die Autofahrer auf die Gefahrenstelle hinweisen. Es „rumpelt“, wenn man drüberfährt.

Plus Am 4. Februar 2019 ist ein Zug mit einem Auto bei Hirschfelden zusammengestoßen. Der Fahrer kam ums Leben. Was sich in Sachen Sicherheit an der Stelle getan hat.

Von Annegret Döring

Den Opa können sie nicht mehr besuchen, das weiß der kleine Sohn von Jürgen Gundel genau. „Der Opa passt nun von oben auf uns auf“, sagt der Bub zu seinem Vater, wenn sie am Bahnübergang des kleinen Örtchens Hirschfelden, bei Krumbach vorbeifahren. Und auch Jürgen Gundel denkt immer, wenn er dort vorbeikommt, an dieses eine Ereignis, das sich unlöschbar in sein Leben eingebrannt hat: Dort wurde dem Kleinen der Opa genommen und Jürgen Gundel der Stiefvater. Am 4. Februar, genau vor einem Jahr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Triebwagen der Mittelschwabenbahn.

