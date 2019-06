vor 3 Min.

Ein Kätzchen und Kater

Lara und Elton suchen ein Zuhause

Das Tierheim in Weißenhorn sucht für zwei liebe „schicksalgebeutelte“ Kätzchen ein gutes Zuhause mit lieben Menschen.

Mit Lara hat es das Schicksal bis jetzt nicht gut gemeint. Sie wurde in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gefunden und ihr musste sogar das linke Auge entfernt werden. Das Ganze hat Lara aber gut überstanden und hat sich gut erholt. Inzwischen hat sie gelernt, menschliche Zuwendung zu genießen, und kann von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen.

Wir suchen für Lara ein ruhigeres Zuhause, wo sie endlich lernen kann, wie schön ein Katzenleben sein kann. Trotz ihrer Einschränkung möchte Lara gerne Freigang in ihrer neuen Heimat bekommen. Lara ist ca. 2016 geboren, gechipt, geimpft und kastriert.

Elton ist ein stattlicher Kater, dessen „Kampfspuren“ auf ein abenteuerliches Leben schließen lassen. Momentan ist er noch etwas schüchtern und schaut sich erst einmal an, wer da so in sein kleines Reich eindringt. Fängt man ihn aber an zu kraulen und zu streicheln wirft er den Motor an und schnurrt genüsslich und gibt Köpfchen. Elton sucht ein Zuhause, wo er Streifzüge durch die Nachbarschaft unternehmen und nach dem „Rechten“ sehen kann. Elton ist ca. 2014 geboren, gechipt, geimpft und kastriert. (pm)

e.V., Ulmer Str. 3, 89264 Weißenhorn, Telefon 07309/42 52 82, (direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr). Besuchszeiten Freitag, Samstag und Sonntag 14 bis 16 Uhr