Ein Krumbacher Brückenschlag nach Frankreich

Die Partnerschaft zwischen dem Krumbacher Gymnasium und Besancon besteht seit 50 Jahren. Wie dies jetzt bei einem Festakt gewürdigt wurde.

Von Thomas Niedermair

Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Gerade in der heutigen Zeit mit ihren nicht selten eher kurzlebigen Beziehungen kann die jahrzehntelange Schulpartnerschaft zwischen dem Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach und dem Lycée Saint-Jean, einem zur Institution Notre-Dame, einem Zusammenschluss mehrerer Schulen in Besancon gehörigen Gymnasium, das seit 1980 für Mädchen und Jungen offensteht, als etwas Besonderes gelten. Nach dem ersten Besuch einer Krumbacher Schülergruppe mit ihrem Lehrer Klaus Sturm in Frankreich (1970) und dem ersten Gegenbesuch französischer Jugendlicher (1973) entwickelte sich bald die bis heute bewährte Tradition alljährlich stattfindender Schüleraustausche. Mit einem Festakt in der neuen Aula des SKG wurde in Anwesenheit der Gäste aus Frankreich die 50-jährige Partnerschaft gewürdigt.

Nach der passenden musikalischen Eröffnung durch die SKG-Chorklasse mit dem beliebten französischen Kinderlied „Frère Jacques“ aus dem 18. Jahrhundert baten die gewitzt moderierenden Schüler Sarah Klingholz (Q11) und Tobias Prautsch (6a) den „Chef“ nach vorn. Schulleiter Norbert Rehfuß betonte, dass eine derartige Schulpartnerschaft „zum Selbstverständnis unserer Schule gehört“. Besonders schön sei es, „dass Herr Sturm heute hier ist“, der Initiator der Schüleraustausche, denen eine besonders wichtige Rolle zukomme. Auch in Zukunft sei zu hoffen, dass die Jugend in Frankreich und Deutschland immer mehr voneinander wissen wolle, denn „wir möchten auch weiterhin in Europa in Frieden und Freiheit leben“, wozu der gegenseitige Respekt eine entscheidende Voraussetzung sei.

Bürgermeister Hubert Fischer honorierte im Namen der Stadt Krumbach „dieses lobenswerte, tolle Projekt, das es nun schon seit fünf Jahrzehnten gibt“. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, „dass wir nach der langen Zeit, in der man aufeinander eingedroschen hat, gemeinsam unser Europa in Frieden weiterentwickeln.“ Mehr als 1200 Schüler des SKG haben bislang bereits die Partnerschule besucht, wie im Anschluss durch eine Präsentation des Projektseminars „Botschafter für Französisch“ (Q11 Französisch) zu erfahren war. Die Ergebnisse der Recherchen und der Interviews, die etwa mit Thomas Bäurle, dem langjährigen Betreuer der Austausche, mit Klaus Sturm und mit weiteren teilnehmenden Lehrkräften geführt wurden, verdeutlichten, dass die Partnerschaft, nicht selten zu persönlichen Freundschaften geführt hat.

Nach Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge B-Dur BWV 866, gekonnt am Klavier interpretiert vom Schüler Marco Müller (9a), wurden Frédéric Stenger, Schulleiter des Lycée Saint-Jean, und Jean-Louis Latuile, der zahlreiche Austausche auf französischer Seite gestaltet hat, auf die Bühne gebeten. Auch Monsieur Stenger verwies auf die außergewöhnliche Austauschtradition, rühmte die Pionierarbeit, die von Klaus Sturm und Bernadette Sindezingue als Organisatoren der Fahrten geleistet worden sei. Und Monsieur Latuile, der vor seinem ersten Besuch „in der Kleinstadt Krumbach im Jahr 1997 noch etwas voreingenommen gewesen war“, hat sich seitdem so sehr für die gegenseitigen Besuche und deren Ziel, „Kultur, Sprache und die Welt der Partner näher kennenzulernen“, begeistert, dass er „inzwischen an die dreißig Mal hier in Krumbach war, mit der Schule, privat oder mit der Familie“.

Warum Fremdsprachen so wichtig sind

Georg Nüßlein, Mitglied des Bundestages, betonte in seinem Grußwort, „wie wichtig das Erlernen von Fremdsprachen ist“. Die deutsch-französische Achse müsse „gerade nach dem Brexit und angesichts gewaltiger Fliehkräfte im heutigen Europa“ noch besser funktionieren als im Moment. Umso mehr sei allen zu danken, die als Lehrkräfte, Schüler oder Eltern dafür sorgen, „dass diese Partnerschaft über eine lange Zeit gelebt wird“.

Die Freude über die so erfolgreich gepflegte Partnerschaft brachte das SKG-Vokalensemble mit dem Lied „You make me sing“ musikalisch zum Ausdruck, ehe Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin, ihre eigenen Erfahrungen als Teilnehmerin an der ersten Besuchsfahrt von 1970 schilderte. „Es ist ein bewegender Moment, hier zu stehen, wo alles begann“, meinte die Grünenpolitikerin und würdigte besonders Klaus Sturm, der uns neugierig gemacht hat auf französische Geschichte und Kultur, auf die Musik von Georges Moustaki und auf Filme von Louis Malle und anderen“. Beim anschließenden Stehempfang in der Aula boten sich vielfältige Möglichkeiten, im Gespräch an Zurückliegendes zu erinnern, die Gegenwart zu feiern und auf eine weiterhin gute Zukunft dieser langen Schulpartnerschaft anzustoßen.

