18:00 Uhr

Ein Krumbacher Hotel zwischen Biedermeier und Topdesign

Neues Hotel für Krumbach: Wie beim Umbau des Spielwarengeschäfts Laber zu Drexel‘s Parkhotel am Schloss etwas gastronomisch Besonderes entstand.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Momentan sind es lediglich ein paar unscheinbare Metallhülsen im Pflaster auf der Ostseite des neuen Platzes vor dem Hürbener Wasserschloss. Markus Müller, der Direktor von „Drexel’s Parkhotel am Schloss“, verweist auf sie und entwirft sofort ein Bild, wie es an warmen Tagen im nächsten Jahr dort sein dürfte.

Dann werden große, edle Sonnenschirme den Raum zwischen dem „Genuss-Reich“ des Hotels und den Wasserfontänen auf dem Platz beschatten.

Weitere Informationen zum Hotel und zu den Veränderungen am Wasserschloss-Platz finden Sie hier:

Vor dem Hürbener Wasserschloss sprudelt jetzt das Wasser

"Drexel's Parkhotel am Schloss": So sieht es im neuen Hotel aus

Neues Krumbacher Hotel: Hans Drexels Traum nimmt Gestalt an

Rund 100 Besucher können dort Platz nehmen, das Spiel von Luft, Licht und Wasser sowie die Ansicht des Schlosses auf sich wirken und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Das neue Hotel im Herzen von Krumbach soll nach den Vorstellungen von Hans Drexel und seinem Hotelchef Markus Müller einen starken Akzent im Tourismusangebot der Region setzen, gleichzeitig aber auch eine vielseitige gastronomische Adresse für alle Bürger sein. Eine durchgehend warme Küche soll es hier geben, frische, regionale und saisonale Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse. An ausgewiesenen Tagen wird auch das reichhaltige Frühstücksbuffet des Hotels nach Anmeldung nutzbar sein, auch wenn man nicht Hotelgast ist.

Vor einigen Tagen beherbergte „Drexel’s Parkhotel am Schloss“ seine ersten Gäste und Hans Drexel ist sichtlich erleichtert, dass eine lange Phase des Planens und Bauens dem Ende entgegengeht.

Es ist ein gewaltiger Kraftakt, des Gebäude eines ehemaligen Spielwarengeschäfts zu einem Hotel umzubauen. Umbau und Sanierung warfen viele Schwierigkeiten und Probleme auf, sie boten aber auch Chancen, die Markus Müller beim Gang durch die bereits fertigen Teile des Hotels erklärt.

Für die meisten der 52 Zimmer des Hotels mussten individuelle Lösungen gefunden werden. Jedes Zimmer ist anders gestaltet und das, was erhalten werden musste, beispielsweise eine tragende Säule oder ein Schacht für ein Lüftungsrohr, trägt zum Charme des Raumes bei. Ohnehin sieht das Konzept des Hotels vor, Altes und Neues geschickt miteinander zu verbinden. Bei der Möblierung zeigt sich das besonders deutlich. Da stehen Biedermeiermöbel im gleichen Raum wie Bauerntische oder zeitgenössische Designermöbel. Eine große Nische, in welcher Lüftungstechnik untergebracht ist, wird abgeschlossen durch hohe Türen, die aus einem Schloss stammen. Überall in den Räumlichkeiten ist diese Botschaft zu spüren, dass für dieses Haus ganz spezielle Lösungen gefunden werden mussten, die kreative Arbeit nun aber dem Haus eine besondere Note verleiht.

Auf eine möglichst variable Nutzung ist das Haus angelegt. Es gibt schlichte Einbettzimmer oder Doppelzimmer mit einem üppigen Raumangebot, Familienzimmer und auch luxuriöse Suiten mit einem Freiluftbereich, der tolle Ausblicke auf das Schloss und die dahinter liegende Grünanlage ermöglicht. Alles ist barrierefrei, in einigen Zimmern gibt es eine Kochnische und die meisten der Flachbildschirme sind großzügig schwenkbar, sodass man vom Schreibtisch aus fernsehen kann oder vom Bett.

Ein Spielzimmer für Kinder

An Schlechtwettertagen können Kinder das Spielzimmer aufsuchen, Erwachsene die Sauna, deren Ruhebereich auch den Blick ins Grüne eröffnet. Flexibel auf die Wünsche der Gäste eingehen können, das ist für Hans Drexel eine Selbstverständlichkeit und er hat dafür einige Vorstellungen entwickelt. Eine Hochzeit mit 250 Gästen in seinem Saal in Edenhausen feiern und diejenigen, die früher die Nachtruhe suchen, mit einem Shuttle-Bus ins Hotel nach Krumbach fahren, das wäre eine gute Idee.

Der Service beginnt bei Anfahrt und Parken, meint Markus Müller. Direkt vor der Rezeption stehen 25 bis 30 Parkplätze zur Verfügung. Gäste können Garagen am Haus nutzen und zusätzlich Raum bietet der Parkplatz hinter dem Wasserschloss.

Derzeit sind einige Bereiche des Hotels noch im Bau. Bis Februar möchte Hans Drexel die Arbeiten abgeschlossen haben und dann das Hotel endgültig öffnen. Während viele Kommunen über die Verödung ihrer Innenstadt klagen, gewinnt Krumbach im Bereich von Karl-Mantel-Straße und Wasserschloss deutlich an Attraktivität.

Themen folgen