Ein Krumbacher Lausbub aus dem hohen Norden

Rolf Kamradek lebte nur vier Jahre in Krumbach. Doch diese Zeit hat ihn als Schriftsteller inspiriert.

Von Gertrud Adlassnig

Vor kurzem war er wieder einmal da, in seiner alten Heimat, in der er zwar nur vier Jahre gelebt hat, die ihn aber, wie er versichert, mehr geprägt hat, als alle weiteren Lebensstationen: Rolf Kamradek – der Arzt, leidenschaftliche Sportler und Autor von Krumbacher Lausbubengeschichten versäumt keines seiner geliebten Klassentreffen, zu denen ihm kein Weg zu weit ist. Immerhin hat das Leben den 1939 im Sudetenland Geborenen durch ganz Westdeutschland geschickt, bis er hoch im Norden, in Schleswig, sesshaft wurde. Er habe, sagt er, viele Heimaten, aber Krumbach nimmt eine Sonderstellung ein.

Er war zehn, als er kam, zog mit 14 wieder fort, doch das Leben als Lausbub hat sich ihm in die Erinnerung eingebrannt. Dass diese Aussage nicht nur eine höfliche Attitüde gegenüber den Einheimischen ist, stellt er schnell unter Beweis. Ein Spaziergang durch Hürben und die Oberstadt lässt Krumbach vor 65 Jahren lebendig werden. Mit seinem phänomenalen Gedächtnis bummelt er vom Marktplatz zur Kirche, vorbei am Zitherbäck. „Dort hat in einem Hof eine alte Frau Eis verkauft. Für ein paar Pfennige und einfach köstlich. Wir haben es geliebt, bis einer dahinter kam, dass die Alte nach dem Portionieren stets den Löffel abschleckte.“

Er denkt an den strengen Direktor

Nur wenige Schritte weiter und er steht vor seiner alten Schule. Das Gymnasium war zu dieser Zeit am heutigen Standort der FOS/BOS. Wo heute kirchliche Nachrichten zu lesen sind, befand sich in den 1950er Jahren der Aushang des Kinoprogramms. Schmunzelnd erinnert sich Rolf Kamradek, dass der gestrenge Direktor nicht nur der Herr der Schule war, sondern über das gesamte sittliche Leben der Schüler wachte und dafür auch die Filmkritiken des Katholischen Filmdienstes aufmerksam las. Was dort nicht empfohlen wurde, durften die Krumbacher Gymnasiasten nicht sehen.

Doch einen Schlupfwinkel für Lausbuben gibt es immer. In diesem Fall war es eine wohlmeinende Platzanweiserin im heiß geliebten Filmpalast, die beide Augen zudrückte. Weniger leidlich ging ein Scherz der „Großen“ aus. Die brachten vor den Augen der Unterstufler im Stadtpark, dem damaligen Pausenhof, durch rhythmisches Schaukeln einen Kammelsteg zum Einsturz, erinnert er sich.

Die Sommer im Krumbacher Stadtbad sind starke Erinnerungen

Zu den intensivsten Erinnerungen des Autors zählen die von den Sommern im Stadtbad, für dessen Eintritt von fünf Pfennig die jugendlichen Badefreunde eisern sparten oder notfalls einen illegalen Zugang nutzen mussten. Rolf Kamradek kann sich noch an zahllose Details erinnern, etwa die unterschiedlichen, streng voneinander getrennten Badebereiche, die für die frechen Buben geradezu eine Einladung waren, sich durch mutige Tauchaktionen in verbotene Areale einzuschleichen. Kamradeks Augen blitzen vor Schalk und diebischer Freude, wenn er sich daran erinnert – und noch ein bisschen mehr, als er entdeckt, dass sich in den Text der Schautafeln zum Kammelbad ein Fehler eingeschlichen hat. Allerdings hat sich auch die letzte Polio-Epidemie nachdrücklich in sein Gedächtnis gebrannt, denn in diesem schlimmen Sommer wurde das Bad sicherheitshalber gesperrt.

Fremdenfeindlichkeit gegenüber dem Flüchtlingsbub

Es sind unendlich viele Geschichten und Anekdoten, die Kamradek aus seiner Krumbacher Zeit behalten hat, auch unangenehme und traurige: Die vom Halbwüchsigen, der beim Spielen mit gefundener Munition seinen Arm verlor, oder seine schmerzhaften Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit, die er als Flüchtlingsbub zu spüren bekam. Die grausigen Spuren des Krieges waren in diesen frühen Jahren der Bundesrepublik noch überall präsent. Doch Rolf Kamradek hat das Talent, auch die Schattenseiten stets mit viel Humor darzustellen. Trotzdem ist er nicht witzig und seine Geschichten enden nicht mit einem matten Lacher. „Humor ist die Folge ernsthaften Nachdenkens“, ist sich der Autor bewusst. Menschen sind komisch, man muss nur das Gespür dafür haben und den Humor in einer Situation erkennen.“

Die Erlebnisse aus seiner Krumbacher Zeit hat Rolf Kamradek in vielen Lausbubengeschichten aus „Ingenhausen“ zu neuem Leben erweckt. „Die Vorlage für meine Personen sind meine Schulkameraden, Lehrer, Bürger,“ berichtet er. Doch es sind keine Porträts, die der Wahl-Schleswiger zeichnet. Es sind fiktive Figuren, in denen der Autor typische Merkmale verschiedener Personen zusammenfügt und neue Gestalten erschafft. Trotzdem, „meine Klasskameraden müssen nicht lange rätseln, um herauszufinden, wer da gemeint ist.“

Nur ein Ausschnitt des literarischen Schaffens

Die Krumbacher Erzählungen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem literarischen Schaffen von Rolf Kamradek, der sich nicht auf ein Genre festlegen lässt, sondern bereit ist, aus dem zu schöpfen, was sich ihm eröffnet: Das Leben von Karl May und das wahre Schicksal der Apachen, Reiseerlebnisse, der reale Irrsinn in einer Naturheilklinik, die German Angst und vieles mehr. Jüngst hat sich Rolf Kamradek dem Kunstmärchen gewidmet. Die Dichtermärchen mit ihrer in die Jahre gekommen Weitschweifigkeit hat Kamradek für den Leser von heute aufbereitet, ohne ihnen die Stimmungsdichte zu nehmen. Selbstverständlich hat der Autor bei seiner Auswahl auch wieder die Schwaben im Visier gehabt. Die schöne Lau ist nur eines von mehreren Märchen aus der Feder berühmter schwäbischer Dichter.

Von Rolf Kamradek: „Die Sau im Kirschbaum und andere schwäbische Lausbubengeschichten“, „Spätzleduft und Nordseeluft: Neue schwäbische Lausbubengeschichten zwischen Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder“, „Der Schimmelreiter und die Schöne Lau“.

