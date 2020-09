vor 19 Min.

Ein Leben voller Tatendrang: Pfarrer Thoma feiert Geburtstag

Plus Pfarrer Karl B. Thoma prägte Ziemetshausen mehr als ein Vierteljahrhundert lang. Am Freitag feiert der Geistliche Rat seinen 80. Geburtstag. Aktiv ist er auch im Ruhestand – in seinem Geburtsort.

Von Peter Voh

Selten ist ein Geistlicher weit über die Grenzen seines Wirkungsbereichs bekannt. Nicht so bei Pfarrer Karl Borromäus Thoma. Mehr als vierzig Jahre lang prägte er die Gemeinden in Burgau (1978 bis 1991) und in Ziemetshausen (1991 bis 2017). Sein von Tatendrang geprägtes Leben führte ihn aber auch weit über die Grenzen des Mindel- und Zusamtals hinaus. Am heutigen Freitag feiert er seinen 80. Geburtstag in seinem Geburtsort Thannhausen. Und dort hilft er bis heute als Ruhestandspfarrer die Vakanz des Stadtpfarrers zu überbrücken. Diese Berufung hatte Thoma schon früh für sich entdeckt.

Nach einer Lehre als Trikotagenweber hatte er das Abitur am Gymnasium für Spätberufene im fränkischen Fockenfeld gemacht. Schon damals war es sein Wunsch, Priester zu werden. Mit Jesus fühlte er sich schon immer eng verbunden. Also studierte er in Dillingen/Donau und in München Philosophie und Theologie. Im Juni 1971 folgte die Priesterweihe im Dom zu Augsburg. Wenig später kehrte Thoma wieder zu seinen Wurzeln zurück und feierte seine Primiz in Thannhausen.

Pfarrer Thoma ist in Ziemetshausen Ehrenbürger

Es folgten Stellen als Kaplan in Starnberg und Augsburg, als Religionslehrer in Marktoberdorf und als Stadtpfarrer in Burgau. Dort wurde er im Jahr 1988 zum Geistlichen Rat ernannt. Bis vor drei Jahren war Thoma, Mitbegründer und geistiger Mentor der Domsingknaben Augsburg, Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Ziemetshausen und erteilte bis 2005 auch katholischen Religionsunterricht an der Hyazinth-Wäckerle-Schule. Er prägte mehr als ein Vierteljahrhundert lang maßgeblich das gesellschaftliche Leben der Marktgemeinde mit. Anlässlich seines 40-jährigen Priesterjubiläums verlieh ihm Ziemetshausen im Jahr 2011 die Ehrenbürgerwürde.

Pfarrer Karl B. Thoma (links) bei seiner Ernennung zum Ziemetshauser Ehrenbürger gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister Anton Birle. Bild: Peter Voh

Seine außerordentliche Heimatverbundenheit zeigt sich auch an den in seinem Wirkungsbereich stehenden Kirchen, Kapellen, Marterln und Wegkreuzen. Nahezu alle erstrahlten während seiner Ägide in neuem Glanz. Auch die Erhaltung und Renovierung der Taferne war für Thoma eine Herzensangelegenheit. Als Verehrer des hiesigen Heimatdichters Hyazinth Wäckerle stehen zudem Bewahrung und Pflege der schwäbischen Mundart im Mittelpunkt seines Lebens. Etliche von ihm verfasste Büchlein mit unzähligen Mundartgedichten, ein halbes Dutzend Theaterstücke und sein Engagement bei den Mundartfreunden in der Region zeugen davon. Der langjährige Ziemetshauser zweite Bürgermeister Michael Maier brachte es anlässlich der Feier des 25-jährigen Pfarrjubiläums von Thoma bereits zu dessen Amtsantritt 1991 auf den Punkt: „Der passt – ond a Schwaub isch er au!“

Wegen Corona feiert Pfarrer Thoma seinen Geburtstag im engen Kreis

Daneben ist Thoma ein guter Freund und Gönner der heimischen Blasmusik. Aber auch die Kirchenmusik in der Pfarrkirche St. Peter und Paul wurde von ihrem Pfarrer unterstützt. Seine Hingebung galt neben heimischen Kommunionkindern, Ministranten und Senioren auch den Ettal-Pilgern, die sich seit annähernd 400 Jahren einmal jährlich auf die beschwerliche Fußballfahrt ins oberbayerische Kloster Ettal machen. 1997 rief er zusammen mit einem evangelischen Pfarrer in der Jakobervorstadt in Augsburg den seitdem jährlich gepflegten Brauch einer ökumenischen Fußwallfahrt von dort in das Schellenbachtal ins Leben und hielt dort beim Jakobusfest die Festpredigt.

Pfarrer Karl B. Thoma (links) freut sich über ein Geschenk von Josef Kuhn. Bild: Peter Voh

Man könnte noch so manche Schöpfungen und Werke oder Aktivitäten aus seinem bisherigen Leben erwähnen. Dem beliebten Geistlichen liegt es jedoch fern, um sich einen gewissen Personenkult entstehen zu lassen. Getreu seinem Wahlspruch zu Primiz und Silbernem Priesterjubiläum „Nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Jesus Christus als den Herrn und Gekreuzigten“ hat Pfarrer Karl Borromäus Thoma in all den Jahren gehandelt, in Worten und Taten. Er hat sich Respekt und Sympathie bei den Menschen in der Pfarrei erworben und genießt dies heute noch als Ruhestandspfarrer in Thannhausen und Burg. Nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie wird Thoma seinen runden Geburtstag wohl im Kreis der Familien seiner Brüder in der Mindelstadt feiern, um zahllose Glückwünsche wird er aber sicherlich nicht umhinkommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen