Ein Maibäumchen für Seniorenwünsche in Krumbach

Am Bürgerhaus in Krumbach können ältere Menschen ab sofort ihre Wünsche an Stadt und Gesellschaft loswerden. Die Wünsche werden an ein kleines Birken-Maibäumchen gehängt. So ist trotz Pandemie ein Klima für gute Vorschläge an die Stadt geschaffen.

In Krumbach steht wieder ein Maibaum – heuer nicht am Marktplatz: Der bunt geschmückte kleine Maiengruß ist am Bürgerhaus der Stadt in der Heinrich-Sinz-Straße aufgestellt. Das Besondere: Er ist auch ein „Wunsch-Baum“. Hinter der Maibaum-Aktion steht nämlich ein Plan, ausgedacht und in die Tat umgesetzt von der Seniorenbeauftragten von Stadt Krumbach und dem Landkreis Günzburg, Johanna Herold, zusammen mit dem Quartiermanagement der Stadt und der Jugendpflege. In diesem Corona-Jahr soll der Baum den einen oder anderen „Senioren-Wunsch-Traum“ erfüllen.

Die Motivation der Initiatoren steht auf einem Info-Blatt, das zum Aktionsstart in Umlauf gebracht wurde: „In besonderen Zeiten wie dieser, sind direkte Begegnung und der persönliche Austausch im Rahmen zwischenmenschlicher Kontakte, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich“. Deshalb möchten die städtische Seniorenstelle und das Quartiersmanagement Krumbach die Wünsche und Bedürfnisse von älteren Mitmenschen über den „Senioren-Maibaum“ in Erfahrung bringen.

In der Praxis funktioniert das so: Auf einem „Wunschzettel“ können Krumbachs Seniorinnen und Senioren persönliche Anfragen und Anregungen notieren. Zum Beispiel: „Was wünschen Sie sich von der Stadt? Gibt es Orte, die verändert werden sollten? Haben Sie Ideen für Veranstaltungen oder gemeinsame Unternehmungen, die hoffentlich bald wieder möglich sind? Haben Sie Wünsche an Mitmenschen, die diese lesen und erfüllen könnten?“, heißt es auf einem Info-Papier.

Der „Wunschzettel“, versehen mit den persönlichen Kontaktdaten, kann über den Briefkasten im Bürgerhaus der Stadt Krumbach in der Heinrich-Sinz-Straße 18 zugestellt werden. Das Weitere liegt dann in Händen der Organisatoren. Johanna Herold und Birgit Baumann versichern dazu unisono dass der Wunsch dann anonymisiert und wetterfest gestaltet an den Wunsch-Baum vor dem Bürgerhaus Krumbach gehängt wird und versucht wird, möglichst viele Ideen umzusetzen.

Verteilung der Wunschformulare an verschiedenen Stellen in Krumbach

Das Formular wird aktuell an verschiedenen Stellen in Krumbach verteilt, steht auch online unter der Website des Bürgerhauses zur Verfügung oder kann einfach im Bürgerhaus abgeholt werden. Natürlich kann zum Mitmachen auch jeder ein eigenes Papier verwenden kann heißt es aus dem Bürgerhaus. (k)

zum „Senioren-Maibaum“ Krumbach im Bürgerhaus unter Telefon 08282/9953800.