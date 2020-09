vor 53 Min.

Ein Natur-Kneippbecken für Ziemetshausen

Wo sich die Räte ein Kneippbecken und einen Wasserspielplatz vorstellen können und was jetzt unternommen wird

Von Peter Voh

Der erst seit wenigen Monaten amtierende Marktgemeinderat mit Bürgermeister Ralf Wetzel an der Spitze sieht sich von Beginn an mit vielfältigen Themen beschäftigt. So auch bei der jüngsten Zusammenkunft, der eine Bauausschusssitzung vorausging.

Tiny House Der formfreie Antrag eines Bürgers aus Uttenhofen zur Aufstellung eines bereits vorhandenen Tiny Houses auf seinem Grundstück liegt im Widerspruch zur rechtlichen Beurteilung durch das Landratsamt Günzburg in einem ähnlich gelagerten Fall, hieß es. Entgegen der Meinung des Antragstellers, wonach es sich hier nicht um eine bauliche Anlage gemäß Art. 2 Abs. 1 BayBO handelt, betrachtet dies die Verwaltung sehr wohl als eine solche, die zur Aufstellung einen Bauantrag bedingt. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass Achsen und Räder an dem Tiny House verbleiben und nach Ansicht des Bürgers der jederzeit fahrbereite Trailer als Wohnwagen gelten könne. In seinem Antrag ist erwähnt, dass auch Feriengästen die Möglichkeit einer Unterkunft geboten werden solle. Somit ist nach Ansicht der Verwaltung sowohl der subjektive Wille des Antragstellers wie auch die objektive Widmung eines Tiny Houses darauf gerichtet, dieses überwiegend ortsfest zu benutzen. Hinzu kommt, dass anlässlich eines anderweitig erforderlichen Ortstermins festgestellt wurde, dass das umstrittene Objekt nicht nur im Hochwassergebiet liegt, sondern in seiner Aufstellungsart auch als Staugefahr für Hochwasser und zur Abflussbehinderung des Wassers beiträgt.

Auch deshalb sieht auch Zweiter Bürgermeister Edwin Räder hier die Notwendigkeit für einen regulären Bauantrag, eine letztendliche Genehmigung könne ohnehin nur das Landratsamt erteilen. Dementsprechend nimmt der Marktgemeinderat geschlossen den Antrag zur Kenntnis und leitet ihn zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt weiter.

Im Rahmen der Erschließung des neuen Baugebietes „Allgäustraße“ in Ziemetshausen wurde ein Verbindungsweg vom Dr.-Georg-Simnacher-Ring zur Raiffeisenstraße geschaffen. Dieser kann nun als beschränkt öffentlicher Weg, sprich: nur als Fußweg, gewidmet werden. Baulastträger ist der Markt Ziemetshausen.

Im Rahmen des Bauleitplanungsrechts können Bebauungspläne auch durch den Bau- und Grundstücksausschuss beschlossen werden. In den allermeisten Fällen sind Belange des Marktes Ziemetshausen durch die Planung nicht betroffen. Deshalb lautet der Beschlussvorschlag der Verwaltung zumeist, dass Äußerungen, Bedenken und Anregungen zur beabsichtigten Planung nicht abgegeben werden. Diese Aufgabe soll im Rahmen einer Änderung der Geschäftsordnung an den beschließenden Bau- und Grundstücksausschuss übertragen werden. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Der Verwaltung wurde aufgetragen, Informationen zur Bezuschussung eines Natur-Kneippbeckens und eines Wasserspielplatzes an der Zusam einzuholen. Von der Unteren Gewässeraufsichtsbehörde des Landratsamtes Günzburg über das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bis hin zum Naturpark Augsburg Westliche Wälder wurden Behörden nach Förderungsmöglichkeiten solcher Maßnahmen angefragt. Letztere stellte Zuschüsse mit bis zu fünfzig Prozent in Aussicht, sollte ein Naturlehrpfad geplant sein. Von der Regionalmarketing Günzburg war zu erfahren, dass solche Maßnahmen über das Förderprogramm „Leader“ mit ebenfalls bis zu fünfzig Prozent gefördert werden können. In einer regen Diskussion unter den Räten kristallisierten sich zwei mögliche Standpunkte für das Vorhaben heraus. Während Hubert Forstner einen Platz im Bereich der Zusammühle favorisiert, schwebt Karl Miller Derartiges mehr im Nahbereich des neuen Marktplatzes vor, würde man sich dort allgemein doch mehr Grün wünschen. So wurde im Rat einstimmig beschlossen, zunächst in einem kleineren Gremium konkrete Vorschläge über Vorstellungen zu dem Objekt zu erarbeiten und dann einen möglichen Standort festzulegen. Ist dies erfolgt, sollen die relevanten Behörden zu einem Ortstermin eingeladen werden, damit über die daraus resultierenden Erkenntnisse weiter beraten und beschlossen werden kann und dann entsprechende Zuschussanträge gestellt werden können.

Einstimmig beschlossen haben die Räte, dass ausgebildete Atemschutzgeräteträger (AGT) der Feuerwehr statt der nicht mehr zeitgemäßen Arbeitsstiefel aus Gummi von der Kommune rückwirkend ab 1. Januar 2020 Standardfeuerwehrstiefel im Wert von rund 150 Euro erhalten. Wer sich noch hochwertigere Stiefel besorgt, erhält dazu einen Zuschuss in gleicher Höhe. Auch wer von den aktiven Feuerwehrleuten sich besseres, über den Standard hinausgehendes Schuhwerk besorgt, soll dafür künftig einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro bekommen. Diese Regelungen gelten auch für die Floriansjünger der Ortsteilwehren.

In einer nicht öffentlichen Sitzung hat der Marktgemeinderat beschlossen, dem ZuMa-Lebensmittelmarkt letztmalig einen Zuschuss von 10000 Euro zu bewilligen, um die vorübergehende Aufrechterhaltung der Einkaufsmöglichkeit zu sichern. Stets weiter rückläufige Umsätze sprechen gegen einen betriebswirtschaftlich sinnvollen Fortbestand der Einkaufsstätte, hieß es jedoch.

