vor 20 Min.

Ein Sissi-Musical ohne Kitsch

Regisseur Michael Tasche und vier Protagonisten begeistern das Publikum im Amphitheater in Mindelzell. Welche Kulissen dabei halfen.

Von Gertrud Adlassnig

Ein lauer Vorsommerabend, ein gefülltes Amphitheater, ein herrlich schräges Musical, das konnte nur ein umwerfender Erfolg werden. „Auf geht´s – Susi oder so – Kaiserin von Österreich“, heißt die Musikrevue der Tasche-Shows, die mit Lifemusik und einem Minimalaufwand an Kulisse, dafür mit viel österreichischen Songs der letzten 40 Jahre von Austropop über Schlager, Schmonzette, volkstümlichem Lied und neuer Volksmusik durch das Leben von Sissi (nach neuer Schreibweise auch Sisi) prescht.

Mit einer raffinierten Brechung gelingt es Regisseur Michael Tasche, die Lebensgeschichte der österreichischen Kaiserin in ausgesuchten Szenen zu inszenieren: Eine Musikgruppe auf Arbeitssuche kommt am falschen Tag zum Vorsingen und wird von der resoluten Putzfrau Djuka (Lipa Majstrovic) kurzerhand verpflichtet, für die verschwundene Theatertruppe zu einzuspringen.

Als Kulisse reichen 25 weiße Umzugskartons, die immer wieder zu neuen architektonischen Gebilden aufgeschichtet werden, ein Bügelbrett als Torbogen, eine Plastikgans als darüber prangender Doppeladler. Dazu eine Uralt-Gartenliege, eine Bierbank und ein gut bestückter Putzwagen mit Sitzgelegenheit, mehr ist nicht nötig, um von Possenhofen zur Roseninsel, von der Wiener Hofburg nach Korfu zu reisen, mit dem Projektor auf die Kartonwand gezaubert. Wenn sich Sissi mit Ludwig auf romantische Kahnfahrt zur Roseninsel begibt, wird die Bierbank zum Boot, der Wischmop zum Ruder, das das Wasser des Starnberger Sees – ein blauer Müllsack – durchpflügt. Immer wieder gelingt es Regisseur Tasche durch solch witzige Einfälle, der Kitschgefahr im Ansatz entgegenzuwirken.

Da will sie schon mal komödiantisch „hoam nach Fürstnföld“

Der Plot der Revue dient vor allem dazu, einen Austro-Hit an den anderen zu reihen, und das Publikum zum Mitklatschen, teils sogar zum Mitsingen zu animieren. Da spielt es keine so große Rolle, ob der Text auch wirklich passt. Wenn Sissi (Melanie Oster) Heimweh nach ihrem ländlichen Altbayern hat, dann darf sie das auch als Steirer Bua singen, der wieder „hoam nach Fürstenfeld“ will. Im Gegenteil, die ironische Brechung macht einen Teil des Charmes dieser Revue aus, in der die vier Protagonisten immer wieder zwischen ihren beiden Rollen switchen.

Melanie Oster übernimmt die Rollen der Sängerin Marie, die sich auskennt im Leben der Kaiserin, und die der zarten Sissi, die zwischen drei Männern steht: ihrem Kaiser Franz-Josef, gespielt von Michael Odendahl, mit dem sie nicht nur Lustiges vorträgt, sondern auch Gefühlvolles. Im Duett „Du bist so weit, weit weg von mir“ thematisieren sie die innere Entfremdung. Sissis weitere Männer sind der Märchenkönig Ludwig und der sexy Ungar Andrassy, beide dargestellt von Sandro Luzzu, der keine Gelegenheit verstreichen lässt, seine komödiantische Seite einzubringen, auch die Bühne verlässt, sich unter das Publikum begibt und unermüdlich die Zuschauer zum Mitklatschen animiert.

Die Schratt, die späte Geliebte Franz-Josefs mit kräftig weanerischem Zungenschlag und Djunka, die bosnische Putzfrau, werden von Lipa Majstrovic so grandios und überzeugend dargestellt, als hätte sie nie anders gesprochen. Ihr herrlich komödiantisches Talent verbindet die Darstellerin mit einer großartigen Jazzstimme, die unter die Haut geht.

So schwingt das Musical von einem Hit zum anderen, verbunden durch kurze Erläuterungen oder Regieanweisungen und lässt die Zeit vergessen. Schnell sind zwei Stunden vergangen, die gute Laune ist permanent gestiegen und das Bedauern am Schluss groß.

Die Musiker und die Bühnendarsteller schenkten dem dankbaren Publikum noch zwei Zugaben, bevor sie endgültig von der Bühne des Amphietheaters in Mindelzell stiegen.

Themen Folgen