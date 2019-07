11:54 Uhr

Ein Tag des Glücks und der Freude über das Erreichte

Schule Die Mittelschule Thannhausen feiert und verabschiedet ihre Abschlussklassen

Von Thomas Niedermair

Ursberg In stilvollem Rahmen, nämlich im Ursberger Klosterbräusaal, und mit der schwungvollen Musikbegleitung der Band Fun & Brass fand die Abschlussfeier 2019 der Mittelschule Thannhausen statt.

„Das Lied ‘Oh Happy Day’, das beim Abschlussgottesdienst gesungen wurde, trifft auch den heutigen Tag“, betonte Rektor Klaus Mader in seiner Begrüßung der Gäste im voll besetzten Saal. Es sei schön, in so viele strahlende Gesichter zu sehen. Neben dem Glück, das an einem solchen Tag dominiere, sei aber auch ein wenig Wehmut angebracht, „wenn man sich ab jetzt nicht mehr täglich sieht und ihr unterwegs auf neuen Wegen sein werdet“. Der Schulleiter ging auf die Statistik ein, denn „alle unserer 73 Abschlussschüler haben die Mittlere Reife bestanden“. 39 erreichten den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule, 23 bestanden zusätzlich den Qualifizierenden Abschluss, 34 haben den Mittleren Schulabschluss in der Tasche.

Beim Abschiednehmen – so Rektor Mader – gelte es aber auch, Danke zu sagen „all jenen Menschen, die euch begleitet und auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt haben, den Eltern, Lehrern und Freunden, die dabei halfen, Steine wegzuräumen, sodass sich trotz mancher Mühen und schlaflosen Nächte alle Anstrengungen letztlich gelohnt haben“. Besonders würdigte der Schulleiter, der im Wechsel mit Schülerin Sarah Drechsel moderierte, das Engagement der vier Klassenleiter Michaela Dreyer (9a), Kerstin Bernhard (9b), Robert Karl (10am) und Susanne Lenzen (10bm). Den Abschlussschülern, „die sich entweder für eine weiterführende Schule oder für den direkten Weg in die Berufsausbildung entschieden haben“, wünschte Mader alles Gute für die Zukunft.

Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz gratulierte als Schulverbandsvorsitzender „zu diesem besonderen Tag, hinein in einen neuen Lebensabschnitt“. Auch der neue Schulamtsdirektor Thomas Schulze, Nachfolger von Josef Seibold, brachte seine herzlichen Glückwünsche zum Ausdruck. Der heutige Erfolg zeige, „dass ihr bereit seid für die Zukunft“.

Mit zum ebenso aufregenden wie froh machenden Anlass passenden Titeln wie „I’m so Excited“ oder „She’s Got It“ sorgten die Musiker und Sänger von Fun & Brass unter Leitung von Konstantin Eheim für die stimmige und schmissige musikalische Gestaltung der Feier.

Dass der Abschluss für manche fast zu plötzlich und für andere vielleicht eher zu spät komme, wenn die Regelschulzeit zu Ende gehe, hob Maria Pöhlmann augenzwinkernd hervor, die als Elternbeiratsvorsitzende aufhört und von Rektor Mader einen Blumenstrauß „für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ überreicht bekam.

Schülersprecher Nevzat Cesur sprach in seinem Grußwort von der Erleichterung, „nach anstrengenden, aber auch schönen Jahren heute unsere Zeugnisse zu erhalten“. Dies sei „der Schlüssel für eine neue Tür, die sich öffnet“.

Die Schülerin Lena Steidinger bedankte sich humorvoll „bei Lehrern und Eltern, die unsere Launen ausgehalten haben“. Es folgten – als Powerpoint-Präsentation – Bilder der Abschlussfahrt 2018 (nach Jesolo und Venedig), ein Ratespiel von Schülerinnen für die Lehrer und der mit Blumen ausgedrückte Dank der Abschlussklassen an ihre Lehrer. Nach einer Videobotschaft der Abschlussklassen-Lehrer, in der ermutigt wurde, „deine Zeit weise zu nutzen und sich auf das, was wichtig ist, zu fokussieren“, folgten die Zeugnisübergabe und die Ehrungen für besondere Leistungen. Für die Prüfungsbesten stellte die Raiffeisenbank Thannhausen einen Betrag von 300 Euro zur Verfügung.

Als Jahrgangsbeste beim Mittleren Abschluss (M10) wurden ausgezeichnet: Nevzat Cesur (Notenschnitt: 1,33), Tamara Müller (1,56), Sarah Drechsel (2,0) und Ingmar Seiwert (2,0). Herausragende Leistungen beim Qualifizierenden Abschluss erzielten: Jessica Kerler (9a; Notenschnitt: 1,8), Thomas Tauchen (9b; 1,8), Matthias Belau (9b; 2,0), Tim Fischer (9b; 2,0) und Simon Frey (9b; 2,0). Einige der Jahrgangsbesten wurden zusätzlich für ihr besonderes schulisches Engagement geehrt, nämlich Nevzat Cesur (Schülersprecher; Bücherei), Sarah Drechsel (Bücherei), Tim Fischer (Technik-Team) und Matthias Belau (Technik-Team).

