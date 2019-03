Ein Tanz in Ursberg, bei dem der Mann nicht führt

Plus Der Sportverein Ursberg bietet jetzt Erlebnistanz an. Worum es in dem Kurs von Birgit Kerler geht.

Es darf gelacht werden im Bürgerhaus in Ursberg, wenn sich am Donnerstagabend die Tanzgruppe zusammenfindet. Es sind, mit einer Ausnahme, Damen, die gerne tanzen. Unter ihnen ist Helmut Hahn im Korb, der die Position unter 23 Frauen sichtlich genießt. Das kann er ganz entspannt, denn beim Erlebnistanz, der hier unter der Leitung von Birgit Kerler geübt wird, gibt es keine Führung durch den Herrn. Erlebnistanz ist eine Form des offenen Tanzens, genau passend für die vielen Tanzbegeisterten, denen ein Gegenpart fehlt, wie er beim klassischen Standard- und Lateinamerikatanz nötig ist, weshalb die dort nie zum Zuge kommen. Mit dem Erlebnistanz, freut sich Birgit Kerler, können sich die Frauen unabhängig von Lust und Laune ihrer oft tanzfaulen Männer machen. Und sie tun es mit Genuss.

Dass sie dabei auch noch viel für ihre Gesundheit tun, ist ein positiver Effekt, der bei der Tanzgruppe in Ursberg zwar schon bemerkt wird, aber vor allem als willkommene Nebenerscheinung zur Kenntnis genommen wird. Besonders Gabi weist darauf hin, dass ihr Dauerschwindel durch das Tanzen besser geworden sei. „Die rhythmische Bewegung und die Konzentration auf die Schritte sind gut für mein Gleichgewicht und die Koordination.“

Maria kann diese Wirkung nur bestätigen: „Wir lernen die Tänze mit ihren Schrittfolgen ziemlich schnell, da ist Konzentration und Gedächtnis gefragt. Das ist,“ meint sie stolz, „schon eine andere Herausforderung als vor dem Fernsehapparat zu sitzen.“ Birgit Kerler, die Tanzleiterin, steht noch ganz am Anfang ihrer „Karriere“. Sie hat die vorgeschriebene Ausbildung noch nicht ganz abgeschlossen, denn dazu sind immer wieder längere Praxiseinheiten nötig. Doch sie leitet schon jetzt mit Begeisterung und so viel gefestigtem Wissen mit klaren Ansagen die Tanzstunden, dass das noch ausstehende Zertifikat nur noch die offizielle Bescheinigung ihrer Qualifikation darstellt.

Aber auf die will sie auf keinen Fall verzichten. „Wenn ich etwas anfange, dann will ich es auch richtig zu Ende bringen,“ erklärt sie. Und sie hat auch schon einen festen Plan für weitere Kurse nach der Zertifizierung. „Wenn die Nachfrage so bleibt wie bisher, ich musste neun Interessenten abweisen, möchte ich mindestens einen Zehn-Stunden-Kurs für Fortgeschrittene und einen Sechs-Stunden-Kurs für Anfänger geben.“

Sie ist in Premach zuhause

Birgit Kerler, die in Premach zuhause ist, kam durch Zufall zu ihrer neuen Berufung. Sie hatte ein Kursangebot bei der Volkshochschule gefunden, und schnell eine neue Leidenschaft entdeckt, die durch ihre Tanzleiterin tätig unterstützt wurde. Die hat sie zum ersten Ausbildungskurs in Erlebnistanz beim Bundesverband gebracht, bei dem Birgit Kerler sofort Feuer fing. Diese Art Tanz bezieht alle Rhythmen ein, schließt keine Musikrichtung aus. Dadurch stehen enorm viele und sehr unterschiedliche Tänze zur Verfügung. Standard und Lateinamerikanisch, Volkstanz und Klassik: Das macht der angehenden Tanzleiterin großen Spaß. Nach zwei erfolgreichen Seminaren darf sie offiziell selbst Kurse geben, die sie unter dem Dach des Sportvereins Ursberg anbietet. Die musikalische Vorbildung und Taktgefühl bringt sie aus ihrer Zeit als Instrumentalistin mit, so kann sie im Kurs beschwingt und entspannt ihre Gruppe in Gang setzen. Nach der lockeren Begrüßung gibt es ein kurzes Geplauder, das Zusammenkommen, sich Treffen, sich Austauschen gehört genauso zu Erlebnistanz wie die rhythmische Bewegung selbst. Dann erklärt Birgit Kerler, wie sie die Stunde geplant hat. Zunächst gibt es an diesem Abend zur Auflockerung einen Volkstanz aus Israel. Gemeinsam hört die Gruppe die Musik, man sieht schon, wie einige Füße zu wippen beginnen. Danach kommt die Trockenübung: Die Leiterin erklärt die Tanzart, es ist ein Kreistanz in Tanzrichtung, also gegen den Uhrzeigersinn, mit Fassung, was so viel heißt wie Hände halten. Dann kommt die Schrittfolge, Birgit Kerler macht sie vor. Im nächsten Gang zeigt sie den Tanz zur Musik, dann dürfen auch die Tänzer einsetzen, zunächst mit reduziertem Tempo und Ansage, im zweiten Durchgang dann in der normalen Geschwindigkeit. Die Damen und der Herr sind an diesem Abend, wie auch an allen anderen Abenden gut drauf, der Tanz sitzt sofort, man sieht, dass die Tänzerinnen und der Tänzer schon routiniert sind. Es ist ihre sechste Unterrichtsstunde, vom insgesamt zehnstündigen Kurs. Weiter geht es mit Walzer und Tango, die Schrittfolgen und Rhythmen werden anspruchsvoller und auch ein bisschen anstrengender, sodass eine Pause nötig wird.

Sie hat mehrere Ordner voll

„Wir bekommen in der Ausbildung Musikstücke und Choreografien, die wir so mit den Tänzern einüben können.“ Birigt Kerler hat schon mehrere Ordner voll. Daraus kombiniert sie für jede Tanzstunde ein neues Programm.

„Am besten, man wiederholt ein oder zwei Tänze, gerade die, die etwas komplizierter sind. Dann schaue ich, dass nach anstrengenden Tänzen wieder etwas einfachere kommen. Mit einem Sitztanz schafft man in der anderthalbstündigen Tanzzeit eine kleine Erholungsphase, ohne untätig zu sein,“ erklärt die Tanzleiterin, die für jeden Abend ein neues Programm zusammenstellt. „Da fange ich oft schon am Samstag an. Nach der Stunde ist vor der Stunde.“ Es ist die verborgene Kunst der Tanzleiterin, aus der Tanzstunde eine echte Erlebnisstunde zu machen, bei der alle Komponenten gleichermaßen berücksichtigt werden: Bewegung zur Musik, Nähe zu den Mittanzenden, Koordinationstraining, Gedächtnisübung und ganz viel Spaß. „Tanzen ist wie Medizin,“ zieht Birgit Kerler ihr Fazit. Einen wesentlichen Anteil daran hat der Spaß. Der kommt bei Birgit Kerler trotz aller Ansprüche nicht zu kurz. Und wenn dann mal einer zum wiederholten Mal über die eigenen Beine stolpert, weil die Drehung partout nicht in die richtige Richtung gehen will, dann sieht die Lehrerin dezent darüber hinweg, ganz so wie es ihr ihre Lehrmeisterin beigebracht hat: „Falsch gibt es nicht, es gibt nur anders!“ Und da, darin sind sich alle einig, darf auch gelacht werden, nicht über den, der stolpert, sondern mit ihm.