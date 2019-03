Ein Ursberger macht internationale Karriere als Magier

Plus Der gebürtige Ursberger Tobias Grünfelder ist als Show-Magier auf der ganzen Welt unterwegs. Er will sein Publikum aber nicht nur unterhalten – im Auftrag des Goethe-Instituts vermittelt er beim Zaubern auch die die deutsche Sprache.

Rasend schnell bewegen sich die Hände von Tobias Grünfelder. Zwei kleine Häschen aus Schaumstoff legt er einem in die Hand, bittet darum, sie zur Faust zu schließen. Nach einem kurzen Zauberspruch lässt er einen die Hand wieder öffnen – und plötzlich hat man eine ganze Hasenfamilie auf der Handfläche. Verschmitzt grinst der 25-Jährige. „Sie haben wohl Nachwuchs bekommen“, kommentiert er einen seiner neuesten Tricks. Wobei „Trick“ dem Kunststück kaum gerecht wird. Es fühlt sich an wie echte Magie, wenn der junge Zauberer einen mit Worten, Gesten und Illusionen in Beschlag nimmt. Der gebürtige Ursberger ist ein Profi in seinem Fach. Schon mit 13 Jahren stieg er in die magische Welt ein. Nach kleinen Auftritten vor der Familie verlegte er sich auf Darbietungen bei privaten Feiern. Unterstützung erhielt er von Perry Paul und dessen Frau, die ihm auf seinem Weg zum Profi voranbrachten. Auch im Günzburger Legoland konnten Zuschauer bereits seine Shows sehen.

Inzwischen tritt der 25-Jährige unter dem Künstlernamen „Tobias Campoverde“ auf – und das nicht nur in Deutschland. Für seine Auftritte reist er auch nach Afrika und Südamerika. Dort will er jedoch nicht nur unterhalten – er will auch unterrichten. In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut veranstaltet der Ursberger Shows und Kurse, in denen er die deutsche Sprache vermittelt. „Eine Zaubervorführung ist dafür ein toller Rahmen. Die Menschen sind dabei fasziniert und können spielerisch Begriffe lernen“, sagt Tobias Grünfelder. „Kaninchen“, „Zauberstab“, die Namen der Farben – viele Wörter lässt der 25-Jährige in seinen Auftritt einfließen. Teilweise arbeitet er auch mit beschrifteten Karten, auf denen Begriffe zu lesen sind.

Praktikum am Goethe-Institut in Litauen

Seine internationale Karriere startete Tobias Grünfelder nach seinem Studium – vergangenes Jahr machte er seinen Master-Abschluss in internationaler Politik. „Danach habe ich ein Praktikum am Goethe-Institut in Litauen gemacht. Dort habe ich die Arbeit des deutschen internationalen Kultur-Instituts kennengelernt und habe dort gesehen, dass es immer wieder Projekte mit verschiedenen Künstlern gibt.“ Dabei habe er gemerkt, dass auch die Zauberei eine schöne Werbung für die deutsche Sprache machen kann. Am Goethe-Institut war das eine Neuheit – Tobias bringt die Welt der Magie dort neu ein. Seit seinem ersten Praktikum war er schon in mehreren Ländern unterwegs – unter anderem in Kenia und zwei Wochen lang in Brasilien. Auch in diesem Jahr stehen bereits einige Länder auf seiner Liste, etwa Peru und Ecuador.

Inzwischen hat Tobias ein eigenes Projekt am Goethe-Institut mit dem Namen „zauberhaftes Deutsch“. Zu seinem Programm gehören Shows in deutscher Sprache. „Dabei spreche ich natürlich sehr langsam und deutlich, damit mir das Publikum auch folgen kann“, erklärt er. In seine Kunststücke baut er dann verschiedene Vokabeln ein. Das können Farben sein oder Kleidungsstücke, die er hervorzaubert. „Ich bin von den Kindern, die mir zusehen, immer wieder überrascht. Sie verstehen viel mehr, als man zunächst meinen würde.“

Tobias Grünfelder oder besser Campoverde bei seinem Auftritt im Baltikum. Der Zauberer lässt sich gerne auf die Karten schauen, aber nicht in die Karten. Die Tugend der Verschwiegenheit zeichnet alle Zauberer aus. Bild: Sammlung Campoverde

Tobias Grünfelder bietet auch Workshops an

Neben den Shows bietet Tobias auch Zauber-Workshops an. Manche davon veranstaltet er zusammen mit den Schülern, andere mit den Lehrern: „Die Lehrer sind die Profis im Unterrichten. Ich kann ihnen aber Anregungen und Instrumente an die Hand geben, um ihren Unterricht kreativer zu gestalten.“ Lehrer könnten so in eine andere Rolle schlüpfen und vollkommen anders vor ihren Schülern auftreten. „Als Lehrer muss man auch immer ein Künstler sein“, sagt Tobias. Zum Abschluss seines Workshops spricht er mit den den Lehrern über die Zukunft der Bildung: „Die Lehrer vermissen oft die Chance, sich fortzubilden oder sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen, um diese in den Unterricht einzubringen.“

Eventuell setzt er noch einen Doktor drauf

Auch Tobias will sich weiterentwickeln – die Zauberei weiter professionalisieren. Gleichzeitig überlegt er, sein Studium mit einer Promotion fortzusetzen oder bei internationalen Organisationen eine Arbeit anzunehmen. Für das aktuelle Jahr habe er aber genug Projekte, um sich mit seiner Entscheidung Zeit zu lassen. Trotz seiner Liebe für ferne Länder hängt Tobias nach wie vor an seiner Heimat. Immer, wenn es seie Zeit erlaubt, kommt er nach Ursberg zurück. Auch dort tritt er dann als Zauberer auf – sowohl auf privaten Feiern als auch an Schulen. Seiner Heimat bleibt er treu – auch wenn es ihn in die weite Welt zieht.

