21:50 Uhr

Ein Waldkindergarten für Krumbach?

Im Stadtrat gab es am Montagabend erste grundlegende Informationen. Welche wichtigen Fragen noch zu klären sind.

Von Peter Bauer

Lernen als ein spielerisches Erlebnis im Wald, als Eintauchen in die Natur – und das ohne umfassende Infrastruktur wie etwa ein größeres Kindergartengebäude: So könnte man wohl in kurzer Form die Arbeitsweise eines Waldkindergartens umschreiben. Ist das für Krumbach ein sinnvolles Modell? Die Fraktion Junge Wähler/Offene Liste beantragte, die Einrichtung eines solchen Kindergartens zu prüfen. Im Krumbacher Stadtrat gab es am Montagabend erste grundlegende Informationen zum Thema. Franz J. M. Huber aus Passau gilt in Sachen Waldkindergarten als ausgewiesener Experte. Der Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH h & b learning stand den Stadträten Rede und Antwort. In der Sitzung zu Gast waren auch Bürgermeister aus umliegenden Gemeinden (Verwaltungsgemeinschaft Krumbach), Vertreter des Landratsamtes sowie Leitungen verschiedener Kindertageseinrichtungen. Allein diese Liste deutet an, welche Bedeutung das Thema Kita-Plätze in den Kommunen hat.

Morgenkreis, freies Spiel, das „Entdecken“ beim Weg durch die Natur: Huber schilderte anschaulich den Tagesablauf in einem Waldkindergarten. Dieser unterscheidet sich in einigen Bereichen klar vom „dänischen Modell“ des evangelischen Kindergartens. Bei diesem Modell spielt das Thema Wald eine wesentliche Rolle, doch die Basis ist das Kindergartengebäude. Beim Waldkindergarten beschränkt sich die Infrastruktur nicht selten auf einen Bauwagen als Basis. Dort gibt es unter anderem die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, bereitgestellt werden Toiletten – aber die Infrastruktur bleibt einfach gehalten. Bürgermeister Hubert Fischer brachte dies auf den Punkt: „Ein Waldkindergarten ist ohne Haus.“

Die zahlreichen Fragen der Stadträte und der Gäste in der Sitzung machten deutlich, wie komplex das Thema Waldkindergarten im Detail ist. Was etwa passiert bei schlechtem oder gar gefährlichem Wetter? Hier gebe es als Alternative auch die Möglichkeit von Hallenbad- oder Feuerwehrbesuchen oder Ähnlichem, erläuterte Huber. Aber wie ist das genau mit dem Personalschlüssel? Welche Qualifizierung sollte das Erziehungspersonal mitbringen und wie viel Personal ist nötig? Ist gewährleistet, dass ein Waldkindergarten auch für den Querschnitt der Gesellschaft attraktiv ist? Wie kann ein entsprechender Lernfortschritt bei den Kindern sichergestellt werden? Wie sieht das Genehmigungsverfahren konkret aus? Und wer kann die Trägerschaft übernehmen?

Welche vielen Möglichkeiten in Sachen Trägerschaft es gibt, machte Huber in seinen Ausführungen deutlich. Die Varianten reichen von einem ehrenamtlichen elterlichen Trägerverein bis hin zur Trägerschaft durch eine Volkshochschule. Aber auch Städte und Gemeinden können als Träger auftreten, eine wichtige Rolle können Fördervereine spielen.

Wie ist das mit dem Defizit, wenn ein solches anfallen sollte? Springt dann die Kommune ein? Fragen über Fragen am Montagabend im Krumbacher Stadtrat. Nach einer rund zweistündigen Diskussion war klar, dass es noch jede Menge Klärungsbedarf gibt. „Wir sollten die Entscheidung nicht übers Knie brechen“, betonte Bürgermeister Hubert Fischer.

Von seiner Seite gab es keine Empfehlung, zunächst solle das Thema in den Fraktionen intensiv diskutiert werden. Franz J. M. Huber bot an, dass er auch den Fraktionen gerne mit weiteren Infos zur Verfügung stehe.

Themen Folgen