Ein alter Tresor für einen jung gebliebenen Altbürgermeister

Robert Hartinger wird von der Musikkapelle mit dem Stück „Sorgenbrecher“ als Bürgermeister verabschiedet. Auch ausgeschiedene Marktgemeinderäte werden geehrt

Von Monika Leopold-Miller

„Der stand schon in der ’Stub’ bei meinem Opa“, sagte Robert Hartinger. Er war zwölf Jahre lang Bürgermeister von Münsterhausen. Nun erhielt er bei seiner Ernennung zum Altbürgermeister ein besonderes Abschiedsgeschenk: einen schwergewichtigen Tresor, der schon bei seinem Großvater – er war ebenfalls Bürgermeister in Münsterhausen – im Einsatz war.

Bürgermeister Erwin Haider überraschte Hartinger mit dem besonderen Geschenk. Hartinger erinnerte sich, dass in früheren Zeiten manche Bürger die Grundsteuer noch bar bezahlten. Das Geld wurde dann in diesem Tresor aufbewahrt. Der Tresor hat inzwischen ausgedient und stand viele Jahre ungenutzt im Archiv der Marktgemeinde, wie Bürgermeister Haider erklärt. Jetzt ist er in die „Bürgermeister-Familie“ Hartinger zurückgekehrt. Großvater, Vater und Sohn waren in Münsterhausen über Jahre hinweg Gemeindeoberhäupter. Auf die Frage, wo der Tresor künftig stehen wird, sagte Hartinger: „Jedenfalls nicht im oberen Stockwerk, das ist sicher, denn der Schrank wiegt zwischen vier und fünf Zentner.“

Bedingt durch Corona fand die Feier in einem überschaubaren Kreis in der weitläufigen Mehrzweckhalle statt. Hier konnten die nötigen Abstände gut eingehalten werden. Bürgermeister Haider ließ die Amtszeit Hartingers in Bildern Revue passieren. Er erinnerte an die zahlreichen Projekte, die von 2008 bis 2020 umgesetzt und verwirklicht wurden. Einen ganz besonderen Stellenwert nimmt dabei die Dorferneuerung ein. Nicht nur, dass der Ort an vielen Plätzen verschönert wurde, die Gemeinschaft habe profitiert, die Gemeinde sei zusammengewachsen, so Haider. Er überreichte Hartinger die Urkunde zur Verleihung der Ehrenbezeichnung Altbürgermeister und dankte ihm für seinen großen persönlichen Einsatz für die Marktgemeinde Münsterhausen.

Insgesamt gehört Hartinger dem Marktgemeinderat bereits seit 30 Jahren an. Davon war er von 2005 bis 2008 2. Bürgermeister und von 2008 bis 2020 1. Bürgermeister. Außerdem gehörte er von 2008 bis 2020 auch dem Kreistag an. Und Hartinger ist auch weiterhin im Marktgemeinderat vertreten. Hartinger dachte in seiner Dankesrede zurück an die vergangenen Jahre, in denen vieles entwickelt und bewegt worden sei. Ohne seine Mitstreiter wäre das jedoch so nicht möglich gewesen, sagte er. Zu seiner Ernennung zum Altbürgermeister meinte er, dass er sich noch nicht alt fühle. „Solange ich noch mit meinen Enkeln mitspringen kann, fühle ich mich nicht alt.“ Er dankte seiner Familie für deren Unterstützung in all den Jahren, vor allem seiner Frau Erna, die zwar an vielen Abenden den Fernseher für sich allein hatte, aber zu Hause sehr viel managen musste.

Für eine weitere Überraschung an diesem Abend bat Haider seinen Amtsvorgänger ins Freie. Dort hatte sich die Münsterhauser Musikvereinigung auf dem Platz vor der Grundschule versammelt und spielten ein Ständchen, unter anderem mit dem Stück „Sorgenbrecher“.

Geehrt wurden im Rahmen der Feier auch ausgeschiedene Markträte: Michael Unterholzner (von 2014 bis 2020), Karl Alt (von 2002 bis 2020), Werner Veit (von 2002 bis 2020) und der CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Nüßlein (von 1996 bis 2020) sowie die bisherige Familienbeauftragte Alexandra Roth-Schmitt (von 2008 bis 2020).

