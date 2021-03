17.03.2021

Ein alter Vesperbilder Spendenaufruf

Eine Wohltäterin hat in ihren alten Unterlagen diesen historischen Spendenaufruf der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild gefunden.

Wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Wallfahrtskirche barockisiert wurde

Eine aufmerksame Wohltäterin hat in ihren alten Unterlagen einen historischen Spendenaufruf gefunden. Er stammt wohl aus den 50-er Jahren unter Benefiziat Kött. Dieser rührige Benefiziat hat gleich nach dem Zweiten Weltkrieg damit begonnen, die Einrichtung der Wallfahrtskirche wieder in den ursprünglichen Rokokostil zurückzuführen. Er bettelte in dieser Notzeit bei den Leuten Leinentücher und Lebensmittel zusammen und erwarb damit einen neuen Kreuzweg im Rokokostil.

Heute dürfe man sich glücklich schätzen, dass man in Zeiten des Wohlstands lebe und die Kirchenrenovierung leichter schultern könne. Doch diese Menschen, die damals spendeten, seien ein Vorbild in der Opferbereitschaft, schreibt die Wallfahrtsdirektion in einer Pressemitteilung.

Auf dem alten Foto sieht man das Gnadenbild im neuromanischen Hochaltar der Vesperbilder Wallfahrtskirche. Unter ihm knien der heilige Karl Borromäus und Papst Julian (heute im Saal des Pilgerhauses). Es sind die Namenspatrone des Fürstenpaares Oettingen-Wallerstein, die in den Jahren 1867 bis 69 die neuromanische Einrichtung gestiftet hatten.

Ursprünglich schwebten noch große Engel um das Gnadenbild, die aber auf dem Bild im Spendenaufruf schon entfernt und durch einen barocken Strahlenkranz ersetzt sind. Damit kam das Gnadenbild wieder mehr zur Geltung.

Erst nach dem Tod von Benefiziat Kött wurde dann unter Benefiziat Ruf 1960-65 die Kirche renoviert und die gesamte neuromanische Einrichtung durch eine im Rokokostil ersetzt.