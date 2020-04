vor 34 Min.

Ein besonderer Abschied in Waltenhausen

Die Leistungen der ausscheidenden Ratsmitglieder werden umfassend gewürdigt

Am Ende der letzten Sitzung des Gemeinderats in der zu Ende gehenden Legislatur kam doch Wehmut auf, als die Ehrung der ausscheidenden Ratsmitglieder anstand. „Eure Kollegialität, Bereitschaft zur Zusammenarbeit und eure Mitwirkung an maßgeblichen Entscheidungen zum Wohle unserer Gemeinde ist hoch einzuschätzen und hätte einen größeren und würdigeren Rahmen zum Abschied verdient“, betonte Bürgermeister Karl Weiß und verwies auf die gegenwärtigen Umstände, die jeglicher Normalität entbehren. Deshalb verzichtete er auf eine Chronologie zu den Maßnahmen in den vergangenen sechs Jahren und verwies auf seine Ausführungen in der Weihnachtssitzung und beim Neujahrsempfang. Zum Ausdruck des Dankes und der Anerkennung lagen für Albert Lidel, Hairenbuch, Robert Haider, Waltenhausen, (beide 6 Jahre im Gemeinderat), Josef Schuster, Waltenhausen, (12 Jahre) und Manfred Stiegeler, Waltenhausen, (18 Jahre, davon 12 Jahre Zweiter Bürgermeister) jeweils eine kunstvoll gestaltete Collage mit den religiösen Mittelpunkten der Gemeinde, Kirche St. Georg, Waltenhausen, Kapelle St. Franz Xaver und Kapelle Mariä Opferung, Hairenbuch, sowie eine Urkunde bereit. Besonders lobenswert, so Weiß, sei die problemlose Vertretung in seiner gelegentlichen Abwesenheit durch seinen Stellvertreter Manfred Stiegeler gewesen. „Mein Wunsch ist es, dass die verbliebenen Ratsmitglieder, deren bisherige konstruktive Mitarbeit durch eine Wiederwahl bestätigt wurde, zusammen mit den fünf neu Gewählten und meinem Nachfolger Alois Rampp als neuem Bürgermeister in gleicher Weise erfolgreich in den kommenden Jahren für die Gemeinde tätig sind und eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen haben“ fügte Weiß an. Die Verdienste von Weiß brachte Rampp prägnant auf den Punkt: „Es ist alles im Lot, einen besseren Beginn hätte ich mir nicht vorstellen können“. Eine Ehrung für den ausscheidenden Bürgermeister Weiß wird es in einer der nächsten Sitzungen des Rates geben. (wgl)

