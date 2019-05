vor 56 Min.

Ein besonderer Krumbacher Brückenschlag

Beim Europafachtag der Berufsschule für Kinderpflege in Krumbach erhielten alle Teilnehmer am diesjährigen Mobilitätspakt „Erasmus+“ ihre Europapässe verliehen. Im Bild: Die Schüler zusammen mit Lehrern und „Erasmus+“-Wegbegleitern.

Wie die Krumbacher Berufsfachschule für Kinderpflege ein EU-Austauschprogramm nutzt und dabei schwabenweit Akzente setzt

Von Manfred Keller

Beim „Europafachtag“ der Berufsfachschule für Kinderpflege berichten Lernende der BFS von ihren persönlichen Erlebnissen und beruflichen Erkenntnissen mit dem europaweit praktizierten Bildungsprojekt, das sich „Erasmus+“ nennt. „Erasmus+“ ist ein von der EU-Kommission gefördertes europaweit praktiziertes Bildungsprojekt. Es gilt als weltweit größtes Förderprogramm mit Auslandsaufenthalten von Schülern und Studierenden. Krumbachs Projektleiterin Elisabeth Dressel erläutert die Zielrichtung des Projektes zur „Frühpädagogischen Bildung und Professionalisierung in Europa“ mit der Priorität, „die Qualität der beruflichen Bildung für Lernende und für das Bildungspersonal zu stärken“.

Der informative Europatag-Gedankenaustausch mit Präsentation des Mobilitätsprojektes war eingebunden in Glockenspiel („Europa-Hymne“); einen gastronomischen Pausenfüller genannt Buffet („Von Bayern hinaus nach Europa“ kreiert vom hauseigenen Catering) und begleitet mit Grußworten von Schulleiter Walter Müller, der Landrat-Stellvertreterin Monika Wiesmüller-Schwab und von Stephan Plichta vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München.

Krumbachs BFS-Erasmus+-Teamleiterin Elisabeth Dressel erläutert, wie die Berufsschule für Kinderpflege durch die Mitwirkung an „Erasmus+“ den Schülern eine Zusatzausbildung ermöglicht, die sich an den aktuellen Gegebenheiten der Gesellschaft und der Kindertagesstätten orientiert: „In der praktischen Arbeit werden die Kinderpflegerinnen und -pfleger in ihrem Arbeitsfeld immer häufiger mit Familien und Kindern mit Migrationshintergrund konfrontiert“. Und zu den zentralen Projektthemen: Hier stehen interkulturelle Bildung, lebenslanges Lernen auf der Agenda; ebenso Pädagogik und Didaktik der frühkindlichen Bildung und Erziehung, wie in den Partnerländern praktiziert. Und nicht zuletzt fördere das Erasmus+-Projekt die Fremdsprachenkompetenz und diene der Vertiefung internationaler Beziehungen.

Die Krumbacher BFS ist im laufenden Schuljahr eingebunden in ein Netzwerk mit drei Partnereinrichtungen: Dem Savo Voctional College mit Kindergarten in Kuopio (Finnland), der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik mit Praxiskindergarten in Pressbaum/Wien (Österreich) und erstmals mit der Deutschen Schule und angegliedertem deutsch/spanischen Kindergarten in Bilbao (Spanien). Übrigens: Die Krumbacher Schule weist ein positives Alleinstellungsmerkmal auf dem Erasmus+-Weg auf, ist sie doch schwabenweit die einzige Einrichtung, die an „Erasmus+“ teilnimmt. Und bislang haben in den letzten sechs Jahren immerhin 90 Schülerinnen und Schüler an Auslandspraktika teilgenommen und erfolgreich abgeschlossen.

Über ihre praktischen Erfahrungen und die persönlichen Eindrücke als Teilnehmer am „Erfolgsmodell Erasmus+“ berichteten der Festversammlung alsdann Teilnehmer in ihren Präsentationen: Kristina Horber und Tamara Schuster wussten aus dem Nachbarland Österreich zu berichten; Martha Kwiaton und Lisa Riedel gaben ebenfalls ihre „pädagogischen Erfahrungen und persönlichen Eindrücke“ vom lehrreichen Projektaufenthalt in Spanien wider; in Partnerschaft mit Sarah Huber fasste Elia Reitzle die Bilanz des Projekt-Einsatzes in Finnland zusammen. In der Zusammenfassung ihrer Berichte waren alle einmütig in der positiven Wertung der Projektaufenthalte und der Vermittlung „Interkultureller Bildung und auch Fremdsprachenkompetenz“.

Als Anerkennung erhielten die Projekt-Teilnehmer und deren ins Ausland begleitendes Bildungspersonal den Europäischen Mobilitätspass überreicht.

Für die Teamleiterin der Schule war es denn auch das letzte verantwortlich geleitete und begleitete „Erasmus+-Projekt: Elisabeth Dressel verabschiedete sich mit einem persönlichen Rückblick. Schulleiter Müller dankte der aus dem Schuldienst scheidenden Kollegin für ihr außergewöhnliches Engagement „als Dreh- und Angelpunkt der BFS-Erasmus-Aktivitäten“: Der Laudator dankte in herzlicher Form für „immer mit Herzblut und auf hohem Niveau gestaltete Projekt-Arbeit. Neuer „Erasmus+“-Teamleiter wird Matthias Einsiedler sein.

