Ein ganz besonderer „Krumbacher Herbst“

Welche Akzente die neue Veranstaltungsreihe „Literaturherbst“ setzt und welcher prominente Gast heuer erwartet wird.

Von Peter Bauer

Einen besonderen Themenschwerpunkt? Den gibt es beim Krumbacher Literaturherbst angesichts seiner inhaltlichen Vielfalt von Krimis bis hin zum Theater traditionell nicht. Aber vielleicht doch? Als das Stichwort „bügeln“ fällt, lächelt so mancher in der Runde der Veranstalter. Da ist zum Beispiel der Roman von Heinrich Steinfest: „Die Büglerin“. Wir begegnen Tonia Schreiber und dem „Bügeln“, ihrer „Form der Buße“ (Mittwoch, 17. Oktober, 19 Uhr, Fachakademie). Und die Dichterin Karin Sterner (Freitag, 21. September, 19 Uhr, Bürgerhaus) hat ihre Lesung „Bügeleisen Traum mit Avocado Konstante“ umschrieben.

Bügeln, Buße, Traum ... All das deutet an, dass der neue Krumbacher Literaturherbst wieder reichlich Stoff zum Nachdenken über sich selbst, die Gesellschaft und das Leben bietet. Der massive Umbruch unserer Gesellschaft und die Frage des Umgangs damit steht auch bei der Eröffnungsveranstaltung im Mittelpunkt. Am Donnerstag, 20. September, ist ab 19.30 Uhr der bekannte Autor Axel Hacke zu Gast in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach. Er liest aus seinem aktuellen Buch „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen.“

Der Literaturherbst, der am 23. November endet (Verena Elisabeth Turin liest aus „Superheldin 21 – mein Leben mit Down-Syndrom“ im Café „Nimmplatz“) umfasst in diesem Jahr 23 Veranstaltungen. Nein, es ist „kein neuer Rekord“. 2016 waren es beispielsweise 27 Veranstaltungen. Aber die Absage an die bisweilen spürbare Rekordsucht unserer Zeit mag auch eine Botschaft der Veranstaltungsreihe sein, die auf eine vielfältige Weise immer wieder gesellschaftskritische Themen aufgreift.

Dafür steht auch der geplante Auftritt von Gerd Müller, aus Mittelschwaben stammend und heute Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Weltladen in Krumbach plant in Kooperation mit der Volkshochschule (Vhs) eine Lesung mit Gerd Müller in der Mittelschule Krumbach (aus seinem Buch „Unfair! – für eine gerechte Globalisierung“). Doch wann diese stattfinden wird, ist angesichts des prall gefüllten Terminkalenders des Ministers noch unklar.

Nach dem Literaturherbst ist vor dem Literaturherbst: Mit diesen Worten könnte man die Arbeit der zehn Hauptveranstalter (Raiffeisenbank Krumbach, Stadtbücherei, Fachakademie Krumbach, Mittelschwäbisches Heimatmuseum, Kulturverein Kult, Volkshochschule Krumbach, Bücher Thurn, Lesen-Schenken-Vogt, abc-Büchershop und Weltladen Krumbach) wohl umschreiben. In der Regel beginnt die Vorarbeit für die neue Veranstaltungsreihe bald nach Abschluss der jeweils laufenden Reihe. In einem immer dichter werdenden „Literaturbetrieb“ ist eine Mischung aus Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt, um die gewünschten Autoren für einen Auftritt zu gewinnen. Den Krumbacher Veranstaltern gelingt dies immer wieder auf eine beeindruckende Weise.

Bürgermeister Hubert Fischer würdigte dies bei der Vorstellung des Programms für das Jahr 2018 in der Raiffeisenbank mit Nachdruck. Im Vorwort des aktuellen Programms bezeichnet er den Literaturherbst als Glanzpunkt im Krumbacher kulturellen Leben.

Im Jahr 2018 rücken historische Einschnitte wie der Beginn des Dreißigjährigen Krieges 1618 oder auch die Revolution und das Ende des Ersten Weltkrieges 1918 auf eine besondere Weise in den Mittelpunkt. Das Mittelschwäbische Heimatmuseum greift die Zäsur 1918 bei der Lesung von Kersten Knipp („1918 – im Taumel. Ein europäisches Schicksalsjahr“) am Dienstag, 6. November, ab 19 Uhr auf eine vielfältige Weise auf.

Mit dem bekannten Autor Oliver Pötzsch gibt es am Samstag, 6. Oktober eine „Literaturfahrt in das Andechser Land“. Es gibt „provenzalische Schuld und provenzalischen Genuss (das Kochbuch)“ mit Sophie Bonnet (Montag, 15. Oktober, 19 Uhr in der Stadtbücherei) oder auch eine Krimi-Show mit Jörg Steinleitner und Matthias Edlinger („Ambach – die Krimi-Show“, Freitag, 16. November, 19.30 Uhr Gasthof Munding).

Krimis, Gesellschaftskritisches, Historisches: Es ist immer wieder auch diese Mischung, die den Krumbacher Literaturherbst, dessen Ursprünge bis 2006 zurückreichen, so bekannt macht. Das detaillierte Programm der verschiedenen Veranstalter werden wir demnächst noch ausführlich vorstellen. Das neue (diesmal in Blau gestaltete) Programmheft liegt unter anderem bei den Veranstaltern und in verschiedenen öffentlichen Gebäuden aus.

Weitere ausführliche Infos zur Krumbacher Veranstaltungsreihe gibt es im Internet unter www.literaturherbst-krumbach.de

