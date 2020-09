07:00 Uhr

Ein naturnaher „XXL-Garten“: Der Kreislehrgarten in Krumbach

Plus Was einen Besuch im Kreislehrgarten in Krumbach so interessant macht und was man dort lernen kann.

Von Monika Leopold-Miller

Wer einen neuen Garten anlegen oder einen bestehenden umgestalten will, der wird im Krumbacher Kreislehrgarten gut beraten. In diesem naturnahen „XXL-Garten“ können sich Hobbygärtner jede Menge Informationen und Anregungen holen.

1986 wurde der Krumbacher Kreislehrgarten eröffnet. Der 8200 Quadratmeter große Garten war einer der ersten Anlagen bayernweit. Erstellt wurde er in Eigenleistung durch die Gartenbauvereine des Landkreises in 6500 Arbeitsstunden.

Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Günzburg helfen immer wieder im Kreislehrgarten. Unser Bild zeigt Martha Schnelzer (Vorsitzende, rechts) und Claudia Groborsch vom Obst- und Gartenbauverein Waldstetten beim Jäten.

„Rund 50 Gartenbauvereine mit circa 7000 Mitgliedern in den einzelnen Orten gibt es im Landkreis Günzburg“, sagt Tina Sailer, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Günzburger Landratsamt. Betreiber der Anlage ist der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Günzburg. Gepflegt wird die große Anlage von Mitgliedern der Ortsvereine. Im Schulungsgebäude im Eingangsbereich des Kreislehrgartens finden über das Jahr verteilt zahlreiche Aktionen und Kurse statt.

Wer beispielsweise lernen will, wie man seine Obstbäume schneidet oder veredelt, wie man mit der Sense mäht, eine Hecke anlegt oder Kränze mit Materialien aus dem eigenen Garten bindet – all dieses Wissen und Können kann man sich im Kreislehrgarten aneignen.

Eingehüllt in einen grünen „Mantel“ steht das Schulungsgebäude im Krumbacher Kreislehrgarten, in dem in Theorie und Praxis eine naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung von Gärten vermittelt wird. Im Bauerngarten davor wachsen Heilpflanzen, Gewürze, Gemüse, Blumen und Stauden.

Die naturnahe Gestaltung eines Gartens steht im Vordergrund. So werden beispielsweise vorrangig robuste Rosensorten ausgewählt. „Spritzmittel kommen nicht zum Einsatz“, so Tina Sailer. Sollte eine Läusebekämpfung nötig sein, dann nur mit Mitteln, wie sie im Bio-Anbau verwendet werden, erklärt die Expertin.

Der Bauerngarten im Kreislehrgarten in Krumbach ist ein Hingucker

Das Dach auf einem Nebengebäude ist begrünt. Die Bepflanzung hält Regenwasser zurück, verbessert das Kleinklima und schafft einen Ausgleich für versiegelte Flächen. Interessierte können sich ein Bild von einer entsprechenden Bepflanzung machen.

Der Teich mit Schaufenster bietet einen interessanten Einblick in das Leben der heimischen Unterwasserwelt.

Für einen Gang durch die weitläufige Anlage sollte man sich Zeit nehmen. Der Bauerngarten ist auf jeden Fall ein Hingucker. Die Anlage geht auf frühere Klostergärten zurück. Die Beete waren lange Zeit mit Buchs eingesäumt. Aber auch im Kreislehrgarten hat der Buchsbaumzünsler ganze Arbeit geleistet und die Buchspflanzen zerstört. So wurden die Umrandungen durch Alternativen ersetzt, wie Zwergeibe, Lavendel oder Stechpalme.

Welche Pflanzen sind für den Schattenbereich geeignet, welche lieben die Sonne? Welche Pflanzen eignen sich für die Fassadenbegrünung? Zu all diesen Fragen kann man sich im Kreislehrgarten Anregungen holen.

Im Kreislehrgarten in Krumbach gibt es auch einen Lehrbienenstand

Auch die Imker sind im Kreislehrgarten vertreten. Ein Lehrbienenstand bietet Einblicke in die Welt der Bienen.

„Rund 5000 verschiedene Tiere und Pflanzen leben in einer Streuobstwiese“, sagt Tina Sailer. Eine beeindruckende Zahl. Die Wiese im Kreislehrgarten wird nur zwei Mal im Jahr gemäht.

Im großen Insektenhotel finden viele unterschiedliche Arten von Insekten einen Unterschlupf.

Einen besonderen Einblick in das Leben der heimischen Unterwasserwelt bietet das Schaufenster am Teich.

Das Thema Klimawandel beschäftigt auch die Gartenfachberater: „Unser Klima wird immer verrückter – Können wir in den nächsten Jahren bereits Bananen und Orangen ernten?“, lautet deshalb ein Fachvortrag. Noch sind Südfrüchte im Kreislehrgarten nicht zu finden. Die heimischen Pflanzen haben im Krumbacher Kreislehrgarten ihre Heimat.

Vorrangig robuste Rosensorten werden im Kreislehrgarten gepflanzt.

