vor 51 Min.

Ein neuer Vorstand für die Musikvereinigung

Daniel Gülseren ist der neue Zweite Vorsitzende in Thannhausen

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Musikvereinigung Thannhausen konnte, durch die aktuelle Lage etwas verspätet, auf das Vereinsjahr 2019 zurückgeblickt werden.

Nach der Eröffnung der Mitgliederversammlung durch Vorsitzenden Werner Gryksa verlas Schatzmeister Tobias Hemmerle seinen Bericht über die Zahlen des Vereinsjahrs 2019. Die finanzielle Lage der Musikvereinigung entwickelt sich stabil und ist geregelt, der Darlehensstand konnte weiter abgebaut werden. Dies beruht größtenteils auf großzügigen Spenden einzelner Personen, Stiftungen, dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) und der Stadt Thannhausen. Auch außermusikalisches Engagement, beispielsweise bei Kult um 8 oder beim Thannhauser Weihnachtsmarkt, sind zu wichtigen Einnahmequellen geworden. Die Kassenprüfer Franz Bußjäger und Erich Keller konnten eine ordentliche Buchführung und einen umsichtigen Umgang mit den finanziellen Mitteln der MV feststellen und bestätigen.

Marina Beer, die die Leitung des Bläserzentrums innehat, berichtete über das Schuljahr 2019/2020. Durch die allgegenwärtige Corona-Krise fanden nur das Vorspiel der „Band(e)“ am Weihnachtsmarkt und zweimal im Altenheim und das Faschingsvorspiel der Schüler des Bläserzentrums statt. Danach wurde der Unterricht online über verschiedene Video-Konferenz-Systeme abgehalten – und dies mit großem Erfolg. Die Schüler waren sehr gut vorbereitet und motiviert. Nachdem auch die geplante Vorstellung der Instrumente nicht stattfinden konnte, wurde kurzerhand von den Lehrern des Bläserzentrums ein Video gedreht, um die Wahl des richtigen Instruments ein wenig zu vereinfachen. Inzwischen kann der Unterricht mit Hygienekonzept wieder im Musikerheim stattfinden. In der „Band(e)“ fand ein Dirigentenwechsel von Natalie Kolb zu Anna Hanselbauer statt, die bereits die ersten Proben gehalten hat.

Anschließend berichteten Marina Beer aus Sicht der Dirigentin und Werner Gryksa als Vorsitzender über das abgelaufene Vereinsjahr 2019. Den Start bildete das Frühjahrskonzert im April im Ringeisensaal Ursberg zusammen mit der Brassband „Blechbrasserie“, welches durchweg positive Stimmen aus dem Publikum erhielt. Diese Kombination sei sehr gut angekommen. Im Mai konnte beim Wertungsspiel ein ausgezeichneter Erfolg erzielt werden, wodurch sich die Musikvereinigung erneut für den Oberstufenwettbewerb qualifizieren konnte. Es folgten Auftritte im Biergarten in Ursberg, eine Sommerserenade beim Edith-Stein-Haus sowie das Pfarrfest in Thannhausen. Auch kirchliche Veranstaltungen, wie der Weiße Sonntag, Fronleichnam oder Volkstrauertag, wurden wieder musikalisch begleitet. Beim Oberstufenwettbewerb am 12. Oktober in Neu-Ulm konnte ein sehr guter 3. Platz erreicht werden, wodurch ein Einzug zum Landesentscheid gesichert werden konnte. Das hervorragende Kirchenkonzert bildete den Abschluss des musikalischen Jahres.

Josef Brandner führte als Wahlleiter die Neuwahl des Vorstands durch. Aus dem alten Vorstand schieden Laura Sturm als Jugendleiterin, Thomas Buchholz als 2. Vorsitzender und Erika Maier als Beisitzerin aus. Als Nachfolger wurden Helena Jäckle und Daniel Gülseren nominiert. Jeweils einstimmig wurden Werner Gryksa (1. Vorsitzender), Daniel Gülseren (2. Vorsitzender), Tobias Hemmerle (Schatzmeister), Helena Jäckle (Jugendleiterin), Tobias Kramer (Schriftführer), Helga Epple (Noten- und Zeugwart) sowie Sabine Bußjäger, Verena Lang und Peter Straub (alle Beisitzer) gewählt. Als Kassenprüfer wurden wieder Franz Bußjäger und Erich Keller vorgeschlagen und gewählt.

Ein Ausblick auf das bereits weit vorangeschrittene Vereinsjahr 2020 ist immer noch stark geprägt durch Corona. Die Musikvereinigung hofft sehr, dass das Kirchenkonzert stattfinden kann. Hierfür werden aktuell mehrere Umsetzungsmöglichkeiten erörtert. (zg)

Themen folgen