29.08.2018

Ein neues Gesicht in der MN-Redaktion

Christian Gall betreut den Bereich Mindel- und Zusamtal

In der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten dürfen wir einen neuen Kollegen herzlich willkommen heißen. Christian Gall ist für ein Jahr in Krumbach, er vertritt Stefan Reinbold, der für zwölf Monate in Elternzeit geht. Gall ist für den Bereich Thannhausen, Mindel- und Zusamtal zuständig, ferner auch schwerpunktmäßig für die Berichterstattung über Polizeithemen.

Der 27-jährige gebürtige Augsburger ist in Friedberg aufgewachsen. Sein Vater organisiert in einem Betonwerk den Bereich Auftragsvergabe, seine Mutter ist pensioniert. Christian Gall hat eine drei Jahre ältere Schwester, die in Friedberg ein Kosmetikstudio betreibt. Gall studierte von 2010 bis 2015 an der Universität Augsburg Germanistik (im Hauptfach) und Geschichte. Dem Studium folgte die zweijährige Journalistenausbildung (Volontariat) bei der Augsburger Allgemeinen. Unter anderem war Christian Gall in dieser Zeit in der Lokalredaktion Schwabmünchen. Zuletzt arbeitete er in der Augsburger Zentrale für die Sport- und die Journalredaktion. In seiner Freizeit reist Christian Gall sehr gerne, immer wieder zieht es ihn dabei nach Skandinavien. Entspannung findet er auch beim Angeln. (pb)

