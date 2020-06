vor 49 Min.

Ein neues Kneipp-Tretbecken für das Krumbad

Plus Auch in Krisenzeiten setzt das Krumbad auf seine Weiterentwicklung. Becken kann bald genutzt werden.

Von Werner Glogger

Im Heilbad Krumbad wurde ein neues Kneipp-Tretbecken eingerichtet. Es ist Bestandteil des Konzeptes für die Weiterentwicklung des Bades.

Eine Projektgruppe im Heilbad ist ständig bemüht, mit geeigneten Ideen die Einrichtungen zu verbessern und Schwabens ältestes Heilbad noch attraktiver zu machen. Dazu zählt jetzt ein neues Kneipp-Tretbecken, das Mitte der Woche im Innenhof gegenüber dem Hauptgebäude seinen künftigen Platz fand.

Nach den Erdarbeiten und Verlegung von Leitungen und Rohren durch den Baubetrieb des Dominikus-Ringeisen-Werkes Ursberg hievte ein Autokran der Herstellerfirma das acht Tonnen schwere Betonbecken in die Baugrube. Die in Franken ansässige Firma sei auf derartige Projekte spezialisiert und war schon mehrfach als Profi für Kneippanlagen in Bad Wörishofen tätig. „Von dem dortigen Architekten haben wir uns beraten lassen und hoffen, ein solides, praktisches und gut benutzbares Tretbecken anbieten zu können“, erklärt der Geschäftsführer der Krumbad GmbH. Peter Heinrich.

Wie groß das neue Becken ist

Das neue Becken hat eine Größe von 5 auf 2,20 Meter und ist rund 30 bis 40 Zentimeter tief, was in etwa der Knietiefe entspricht. Es wird ständig mit frischem Wasser versorgt, sodass Sauberkeit und die benötigte Kühle gewährleistet sind. Über zwei Stufen wird das Wasser erreicht und an dem Edelstahlgeländer kann man – barfuß natürlich – einige Runden drehen und die Kraft des Wassers auf sich einwirken lassen. Angegliedert ist ein Armbecken, in dem man sich erfrischen kann. Unmittelbar neben dem Tretbecken werden zwei Behinderten-Parkplätze angelegt und eine Fahrradabstellanlage installiert, der Innenhof wird gänzlich für den Autoverkehr gesperrt. Heinrich freut sich, dass nach mehrjähriger Planung diese Idee als Baustein aus dem Projekt „Die Kraft der fünf Säulen“, wie sie Pfarrer Kneipp lehrt, verwirklicht werden konnte.

Er hofft, dass die neue Einrichtung gleichermaßen von Patienten, Spaziergängern, Radlfahrern gut angenommen wird, wobei die neue Lage beitragen soll. Bekanntlich befand sich das bisherige Tretbecken etwas ungünstig und nicht einsehbar am Berghang unterhalb der Restaurantgebäude. Laut Heinrich bleibt es aber weiterhin bestehen. Das neue Tretbecken soll nach Fertigstellung zu gegebener Zeit den Vertretern der Krumbad GmbH und weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft vorgestellt werden.

Eine weitere Attraktion

Bildet schon die neue Errungenschaft eine Bereicherung des Innenhofes, wird das Ensemble aus den drei Häuschen, an deren Stelle gemäß der Überlieferung die drei Adelheitsquellen entsprangen, mit einer weiteren Attraktion gegenüber dem Tretbecken ergänzt. Der Ursberger Baubetrieb hat den dreistöckigen Brunnen, der sich einst auf dem Platz, an dem sich heute der dem Restaurant angegliederte Wintergarten befand, aus dem „Dornröschenschlaf“ erweckt und wird ihn nach eingehender Restaurierung neben der aus Blumen gefertigten Adelheid-Figur aufstellen.

„Bestimmt werden alle Gäste über das neue Erscheinungsbild aller Komponenten im Bereich des Innenhofes unseres Heilbades überrascht sein“, ist sich Heinrich sicher.

Themen folgen