Ein überzeugter „Sparkässler“ geht in den Ruhestand

Beim Abschied in den Ruhestand: Von links Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (Verwaltungsratsvorsitzender), Uwe Leikert (Mitglied des Vorstandes) Ludwig Kuhn und Daniel Gastl (Vorsitzender des Vorstandes).

Ludwig Kuhn wird aus dem aktiven Dienst verabschiedet. 42 Jahre lang war er in der Sparkasse Krumbach.

Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete in diesen Tagen die Sparkasse Günzburg-Krumbach Direktor Ludwig Kuhn, stellvertretendes Vorstandsmitglied und Leiter des Marktbereiches Süd, aus dem aktiven Berufsleben. Sein Name ist aufs Engste mit der Sparkasse verbunden. Er war über 42 Jahre lang ununterbrochen in der Sparkasse Krumbach tätig.

Nach dem Abschluss seiner Ausbildung bei der damaligen Kreis- und Stadtsparkasse Krumbach war Ludwig Kuhn zunächst im Bereich Wertpapiere und Außenhandel tätig, bevor er 1984 eine Abteilungsleiterposition in der damaligen Hauptstelle in Krumbach übernahm.

Vier Jahre später wurde ihm dort die verantwortungsvolle Aufgabe als Leiter des Bereiches für Vermögensverwaltung, Wertpapiere und Außenhandel übertragen.

Kuhn war tragender Pfeiler der Sparkasse

Bereits im Herbst 1992 wurde er zum stellvertretenden Vorstandsmitglied und Abteilungsdirektor der damals noch selbstständigen Kreis- und Stadtsparkasse Krumbach berufen. Auch nach der Fusion im Jahre 2001 blieb Kuhn in der neuen Sparkasse Günzburg-Krumbach stellvertretendes Vorstandsmitglied und ist seit dieser Zeit als Leiter des Marktbereiches Süd tätig.

Der Verwaltungsratsvorsitzende Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sowie Vorstandsvorsitzender Daniel Gastl würdigten die großen Verdienste von Ludwig Kuhn und stellten sein Fachwissen und sein hohes Engagement für die Sparkasse in den Vordergrund.

Sie bezeichneten ihn als „Urgestein“ und tragenden Pfeiler der Sparkasse. Er war ein überzeugter „Sparkässler“, der stets für seine Kunden da war und sich für deren Belange einsetzte, betonten sie. (pm)

