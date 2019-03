vor 20 Min.

Einbrecher steigt in Haus ein und erbeutet Schmuck

Außerdem musste die Polizei einen Parkplatzunfall aus Thannhausen aufnehmen und einen versuchten Betrug in Krumbach

Von Annegret Döring

Einen Einbruch aus Balzhausen meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Demnach ist vermutlich bereits am Freitag, zwischen 20 und 23 Uhr ein Unbekannter in ein Haus in der Zwirnstraße eingebrochen. Ihm fielen Schmuck und Bargeld im Wert von rund 600 Euro in die Hände. Ins Haus gelangte der Täter über eine Kellertüre, die er aufhebelte. An der Türe entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Der Bewohner war zur Tatzeit nicht im Haus, so die Polizei. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

Versuchter Betrug am Telefon

Einen versuchten Betrug meldete eine Frau bei der Polizeiinspektion Krumbach. Demnach habe am Donnerstag gegen 11 Uhr ein angeblicher Vodafone-Mitarbeiter bei einer Frau in Krumbach angerufen. Er wollte ihr eine Gutschrift überweisen, wenn sie ihm ihr Kennwort für das Vodafone-Konto geben würde. Das gab sie ihm dann auch. Im Nachhinein dachte die Angerufene darüber nach und rief Vodafone zurück. Dabei stellte sich heraus, dass dieser Anruf nicht von Vodafone kam. Die Frau ließ dann sofort ihr Kennwort ändern. Ein Schaden sei nicht entstanden, so die Polizei.

Streitigkeit in Krumbacher Supermarkt eskaliert

Am Samstagmittag ist es vor einem Einkaufsmarkt in der Brühlstraße in Krumbach zu einer Streitigkeit zwischen einem 52-jährigem Mann und einer 49-jährigen Frau gekommen. Grund hierfür war Polizeiangaben zufolge, dass die Frau offenbar von dem Mann angerempelt worden war. Daraufhin eskalierte die Situation zwischen den beiden Beteiligten. Es kam zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten und Beleidigungen. Dabei wurde auch eine Jacke beschädigt, so die Polizei. Da der Vorfall von den Beteiligten jeweils anders geschildert wird, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, unter Telefon 08282/905-0 melden.

Themen Folgen