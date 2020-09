vor 51 Min.

Einbruch in Gaststätte in Krumbach: Täter auf der Flucht

In eine Gaststätte in Krumbach wurde eingebrochen.

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Montag Zugang zu einer Gaststätte in Krumbach verschafft. Die Polizei konnte den Mann trotz sofortiger Fahndung bislang nicht schnappen.

In eine Gaststätte in Krumbach ist in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Anwohner gegen 3.40 Uhr Schläge aus dem Bereich der Gaststätte in der Mindelheimer Straße. Da die Beamten von einem Einbruch ausgingen, fuhren mehrere Streifen zum Tatort.

Als der Einbrecher die eintreffenden Streifen bemerkte, sprang er aus einem Fenster auf die Mindelheimer Straße und flüchtete. Trotz sofortiger Verfolgung und Fahndung durch mehrere Streifen gelang es dem Unbekannten in der Dunkelheit zu entkommen.

Die Polizei sucht nach dem Einbruch in Gaststätte in Krumbach nach Zeugen

Der Mann war laut Polizei etwa 1,85 Meter groß, von schlanker Statur, rund 25 Jahre alt und hatte einen dunkleren Teint und dunkle Haare. Der Kriminaldauerdienst untersuchte die Gaststätte nach Spuren. Der Täter hatte unter anderem versucht, einen Automaten in dem Gasthaus aufzuhebeln. Zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Ein Autofahrer, welcher die Polizei auf die Fluchtrichtung aufmerksam gemacht hat, soll sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111, melden. Dies gilt auch für Zeugen, welche Beobachtungen zu diesem Einbruchdiebstahl gemacht haben. (mn)

