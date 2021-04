Einbruch in Krumbacher Gaststätte

Am Donnerstag, um 13 Uhr, stellte eine Servicekraft fest, dass in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Krumbach eingebrochen worden ist. Der Tatzeitraum konnte vom 31. März, 10 Uhr, bis 15. April, 13 Uhr, eingegrenzt werden. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich laut Polizei durch unbekannte Weise Zutritt zu den Räumen der Gaststätte. Dort wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und die darin befindlichen Geldkassetten entwendet. Wie hoch der Schaden ist, müsse erst durch den Aufsteller ermittelt werden. Der Sachschaden am Automaten wurde mit circa 1500 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Einbruch geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905111, melden.

Am Donnerstag, 15. April, 8 Uhr, ereignete sich an der Lichtzeichenanlage im Weihergraben in Krumbach ein Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von circa 6.000 Euro. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße am Weihergraben in westlicher Fahrtrichtung. Ein vor diesem fahrender Lkw hielt an der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt an.

Der 51-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf, wie die Polizei mitteilt. Der Unfallverursacher sowie der 43-jährige Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

In der Zeit von Donnerstag, 1. April, bis Donnerstag, 8. April, 8.30 Uhr, wurde ein an der Ortsverbindungsstraße zwischen Münsterhausen und Hagenried stehendes Verkehrszeichen von einem unbekannten Fahrzeug umgefahren (wir berichteten). Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben bisher durchgeführten Ermittlungen ergeben, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Opel Astra (vermutlich silberfarben), Baujahr zwischen 2004 und 2010, eher 2010, handeln könnte. Das Fahrzeug muss laut Polizei an der Front rechts erheblich beschädigt sein. (pm)

die zum gesuchten Pkw Angaben machen können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905 111, melden.