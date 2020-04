18:00 Uhr

Eine Anti-Corona-Demo in Krumbach gibt Rätsel auf

Demos gegen die Maßnahmen der Regierung gab es schon in mehreren Städten, wie etwa Stuttgart (Bild). Auch in Krumbach versammelten sich rund 150 Menschen.

Plus Rund 150 Personen demonstrieren in Krumbach gegen die Maßnahmen der Regierung. Mit der AfD will der Veranstalter nichts zu tun haben.

Von Angelika Stalla

Am Samstag wurde in Krumbach demonstriert – gegen die aktuellen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise. Doch wer genau steckte hinter dieser Aktion? Das fragten sich vor allem im Gefolge dieser Veranstaltung viele. Wer ist der Veranstalter namens „Nicht ohne uns“? Und gab es bei dieser Demonstration auch eine starke Verbindung zur AfD? Der AfD-Landtagsabgeordnete und AfD-Kreisvorsitzende Gerd Mannes betonte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die AfD mit der Organisation der Demo nichts zu tun gehabt habe. Mannes ist sich aber auch sicher, dass viele Sympathisanten der AfD vor Ort gewesen seien. Die AfD teile inhaltlich die Position des Veranstalters.

Aber wer konkret ist denn der Veranstalter? Das ist zunächst schlichtweg unklar. Erst nach längeren Recherchen gelingt es uns schließlich, mit dem Veranstalter zu sprechen. Es ist eine Privatperson, Andreas Mayer aus Krumbach. Er hebt hervor, dass die Demo nicht parteipolitisch motiviert gewesen sei. Aufruf in den sozialen Medien Der Aufruf zum Protest erfolgte unter anderem in sozialen Medien. Dort war zum Protest vor dem neuen Rathaus aufgerufen worden, mit der Bitte, die Abstandsregeln einzuhalten. Für Grundrechte und gegen die unverhältnismäßigen Maßnahmen der Regierung sollte es gehen, im Speziellen um die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes. Von rund 150 Demonstranten berichtet die Polizei. Viel mehr als erwartet seien gekommen, hieß es in den sozialen Medien. Angemeldet waren 30 Personen. Als Veranstalter wird „Nicht ohne uns“ genannt. Laut eigener Homepage der „demokratische Widerstand für Verfassung, Grundrecht & transparente Gestaltung der neuen Wirtschaftsregeln“. Das Berliner Vorbild „Nicht ohne uns“ ist bereits mit Demos aufgefallen, an denen sich linke und rechte sogenannte Verschwörungstheoretiker beteiligt hatten. Wer steckt dahinter? Wie kommt diese Organisation nach Krumbach? Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Polizei nennt mit Blick auf den Veranstalter keinen Namen einer konkreten Person. Aus Datenschutzgründen, wie Susanne Höppler, Leiterin der Krumbacher Polizeiinspektion, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Die Veranstaltung sei jedoch friedlich verlaufen, hieß es hier. Lediglich einige der Demonstranten hätten sich nicht an die Auflagen, nämlich ausreichend Abstand zu halten und Mundschutz zu tragen, gehalten. Jeder soll seine Meinung äußern können Der Krumbacher Bürgermeister Hubert Fischer betont: „Jedem muss es möglich sein, dass er seine Meinung äußert.“ Unabdingbar sei jedoch, dass man sich an die Spielregeln halte. Für Fischer war der Veranstalter offensichtlich mit der Situation überfordert. Die Demonstration sei dilettantisch organisiert gewesen. Eine Anlage und ein Mikrofon seien nicht vorhanden gewesen. Wie Fischer von einem Mitarbeiter der Stadt, der vor Ort war, erfahren hat, haben außer dem Veranstalter auch verschiedene andere Personen das Wort ergriffen. So soll es auch zu verbalen Äußerungen gekommen sein, die nicht rechtsstaatlich gewesen seien. Und hier stellt der Bürgermeister klar: „Das geht gar nicht. Das ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.“ Auf Facebook wurde die Veranstaltung kontrovers diskutiert, eine Nähe zur AfD thematisiert. In der Gruppe „Krumbacher aus Leidenschaft“ wurde die Kommentarfunktion mittlerweile deaktiviert. Die AfD hat mit der Demonstration in Krumbach nichts zu tun Wie steht die AfD zu der Demonstration? Landtagsabgeordneter Gerd Mannes stellt klar: Die AfD hat mit der Demonstration in Krumbach nichts zu tun, auch wenn Mannes inhaltlich die Position des Veranstalters teilt. Erhebliche Eingriffe in die persönliche Freiheit der Bürger erforderten es, alternative Wege zur Bewältigung der Krise in Betracht zu ziehen, sagt er. Solange die Ansteckungsgefahr gering gehalten werden könne, sollten alle Geschäfte wieder öffnen, fordert er beispielsweise. Und auch wenn die Demonstration in Krumbach nicht von der AfD organisiert wurde: Es waren zahlreiche Sympathisanten vor Ort, ist sich Mannes sicher. Schließlich ergeben unsere Recherchen dann doch noch, wer konkret der Veranstalter und Organisator der Demo war. Eine Privatperson aus Krumbach, Andreas Mayer, der die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus als menschenfeindlich empfindet und deshalb mit der Demonstration ein Zeichen dagegen setzen wollte. Er habe sich, wie er auf unsere Nachfrage erklärt, im Internet über „Nicht ohne uns“ informiert und zur Demo geladen. Er betont, dass es ihm allein um die Sache gehe. „Es geht gegen die Corona-Maßnahmen“, sagt er. Eventuell Neuauflage am Samstag Die Demonstration habe keinen parteipolitischen Hintergrund. Teilnehmen könne jeder, der gegen die Maßnahmen der Regierung sei. Tatsächlich überfordert sei er am vergangenen Samstag jedoch mit der Vielzahl der Teilnehmer gewesen. Er hatte mit maximal 30 gerechnet. Nun denkt er bereits an eine Neuauflage am kommenden Samstag.

