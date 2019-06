vor 18 Min.

Eine Brücke über die Hagenrieder Straße

Die Bauarbeiten für die Münsterhauser Ortsumfahrung haben begonnen. Wie der weitere Fahrplan für die Arbeiten aussieht.

Von Monika Leopold-Miller

Die Bauarbeiten für die Ortsumfahrung von Münsterhausen haben begonnen. Zur Zeit wird an der Brücke über die Hagenrieder Straße gearbeitet. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses befassten sich die Mitglieder des Ausschusses mit der Ausführung des Fahrbahnbelags der Hagenrieder Straße im Bereich der Brücke. Wie Bürgermeister Robert Hartinger informierte, sei der bestehende Fahrbahnbelag nicht mehr in bestem Zustand und werde, bis die Baumaßnahme abgeschlossen ist, sicherlich noch mehr leiden. Das Ingenieurbüro Thielemann & Friderich schlage deshalb vor, einen Ausbau auf circa 70 Meter Länge mit einer sich bis in den Bauwerksbereich kontinuierlich ausweitenden Breite von 5,5 Meter auszuführen. Beschlossen wurde im Ausschuss, den Vorschlägen des Ingenieurbüros zuzustimmen mit dem Zusatz, die Verwaltung zu beauftragen, die Kosten für den Ausbau des Teilstücks bis zur Mindelbrücke mit 5,5 Meter zu ermitteln.

Bürgermeister Hartinger informierte außerdem zur Ortsumfahrung, dass die Ausschreibungen für die Straßenbauarbeiten soweit fertiggestellt seien. Die Auftragserteilung ist für Juli/August vorgesehen. Die erste Brücke über die Mindel wird im Juli gebaut, die zweite im Herbst.

Kreuz auf dem Friedhof: Auf Anregung von Pfarrer Mirko Cavar will die Marktgemeinde ein Kreuz, das für den Friedhof in Hausen vorgesehen war, auf dem Friedhof in Münster aufstellen. Denn auf dem Friedhof in Hausen würden sonst zwei Kreuze stehen und in Münster bisher kein Kreuz. Vor Ort berieten die Bauausschussmitglieder über den Standort des Kreuzes. Es soll nordwestlich der Aussegnungshalle platziert werden.

